गोंदियात वीज पडून एकाचा मृत्यू

गोंदिया : सालेकसा तालुक्‍यातील ब्राह्मणटोला येथे वीज पडून एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला. तसेच कटंगी बु. येथे एक जण जखमी झाला असून, दोन जनावरे मृत्युमुखी पडली. या दोन्ही घटना मंगळवारी (ता. 17) घडल्या. नारूलाल मोहजारे (वय 62, रा. ब्राह्मणटोला) असे मृताचे नाव आहे.

नारूलाल मोहजारे हे गावालगत असलेल्या मालकीच्या शेतात पिकांवर फवारणी करण्यासाठी गेले होते. या वेळी सकाळी अकराच्या सुमारास आलेल्या पावसात वीज पडून त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. दुसरी घटना कटंगी बु. येथे घडली. ओमकार बेनिराम हरिणखेडे (वय 55) हे दुपारी जलाशयाच्या पाळीवर असताना त्यांच्या अंगावर अचानक वीज पडली. यात ते जखमी झाले. त्यांना येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले. याच पाळीवर चरत असलेला एक रेडा व एक म्हैस जागीच ठार झाले. ही जनावरे त्यांच्याच मालकीची होती. यात त्यांचे 65 हजार रुपयांचे नुकसान झाले.

