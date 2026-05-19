विदर्भ

Gadchiroli News: ऑनलाइन औषध विक्री बंद झालीच पाहिजे; संघटनेची मागणी; बुधवारी देशभरात औषध दुकाने राहणार बंद

Nationwide Chemist Strike Against Online Medicine Sales: बेकायदेशीर ऑनलाइन औषध विक्री आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात औषध विक्रेता संघटनांनी देशव्यापी बंदची हाक दिली आहे.
Gadchiroli News

Gadchiroli News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गडचिरोली : बेकायदेशीर ऑनलाइन औषध विक्री तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून निर्माण करण्यात येणाऱ्या अव्यावसायिक स्पर्धेविरोधात अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने (AIOCD) बुधवार (ता. २०) देशव्यापी औषध विक्रेता बंदची हाक दिली आहे. ही माहिती गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट अॅंड ड्रगिस्ट असोसिएशने अध्यक्ष देवेंद्र सोमनकर व इतर पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परीषदेत सोमवार (ता. १८) दिली.

Loading content, please wait...
Gadchiroli
medicine
vidarbha
Strike
sale
chemists association