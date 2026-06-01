Amravati: ऑनलाइन संचमान्यता त्वरित दुरुस्त करा; शिक्षण उपसंचालक कार्यालयावर आज आंदोलन

अमरावती: कनिष्ठ महाविद्यालयीन स्तरावर शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ ची ऑनलाइन संचमान्यता नुकतीच कॉलेज लॉगिनला टाकण्यात आली आहे. ही संचमान्यता प्रचलित निकष डावलून घातक निकषांच्या आधारे करण्यात आल्याचा आरोप होत असून त्याला विरोध करीत शिक्षकांनी सोमवारी (ता. एक जून) आंदोलन पुकारले आहे. .गेल्या वर्षभरात संचालक स्तरावर ऑनलाइन संचमान्यतेसंदर्भात विज्युक्टा व महासंघ पदाधिकारी यांच्या सोबत झालेल्या चर्चा व त्यासंदर्भात असलेले शासन आदेश, परिपत्रके संघटनेने दिली, तरीसुद्धा या निकषांच्या आधारे ऑनलाइन संच मान्यता न झाल्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असल्याचे विज्युक्टाचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश बोर्डे यांनी म्हटले आहे..ऑनलाइन संचमान्यतेमध्ये तातडीने दुरुस्ती करावी, यासाठी सोमवारी (ता. एक जून) राज्यभर विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयासमोर संचमान्यता काळा ड्राफ्ट निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे..या आंदोलनामध्ये मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन प्रा. रमेश खाडे, प्रा. रवींद्र कावरे, प्रा. विनय काळे, प्रा. मंगेश कांडलकर, प्रा. साहेबराव जुमडे, प्रा. आनंद देशमुख, प्रा. प्रदीप शेवतकर, प्रा. प्रदीप मानकर आदींनी केले आहे.