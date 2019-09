माकडउड्या मारणाऱ्यांना जनतेनेच धडा शिकवावा ः राजेंद्र मुळक

टेकाडी : भाजपने आपल्या कार्यकर्त्यांना "कॉंग्रेस मुक्त'चे स्वप्न दाखवले. आता कॉंग्रेसच्याच कार्यकर्त्यांना डोक्‍यावर बसवले जात आहे. त्यामुळे भाजपमध्येच सर्वाधिक अस्वस्थता असून स्वतःच्या स्वार्थासाठी माकडउड्या मारणाऱ्या पुढाऱ्यांना जनतेनेच धडा शिकवावा, असे आवाहन कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र मुळक यांनी सोमवारी कन्हान येथील युवक कॉंग्रेसच्या मेळाव्यात केले.

मुळक म्हणाले, ज्या नेत्याचा स्वतःवर विश्वास नाही तोच पक्ष सोडून जात आहे. त्याला जनतेसोबत कुठलेही घेणे देणे नसून स्वतःच्या हिताचाच विचार करतो. अशा पुढाऱ्यांना जनतेने धडा शिकवायला हवा. विदर्भातील कॉंग्रेसचे नेते मात्र अजूनही पक्षाशी निष्ठा ठेवून असून ते समस्या सोडविण्यासाठी तयार आहेत. जिल्ह्यात कॉंग्रेसचा झेंडा सर करण्याची ताकद ठेवत असल्याचेही मुळक म्हणाले.

तारसा रोड येथील कॉंग्रेस पक्ष कार्यालयानजीकच्या हार्दिक मंगल कार्यालयातील या मेळाव्यात सावनेरचे आमदार सुनील केदार यांनी, भाजपच्या चुकीच्या धोरणाला धारेवर धरले. ते म्हणाले, लोकशाहीत सत्ता पक्षाला प्रश्न विचारण्याचा हक्क दिला आहे, परंतु येथे विरोधकांनाच प्रश्न विचारला जातो की, 70 वर्षांत काय केलं? पण पाच वर्षांत भाजपने देशाचे, राज्याचे जे वाटोळे केलेय हे कुणीच विचारत नाही हे दुर्दैवी असल्याचे खडेबोल त्यांनी सुनावले.

मेळाव्यात अनेक तरुणांनी व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी कॉंग्रेसमध्ये प्रवेश केला. कार्यक्रमाला नरेश बर्वे, चंद्रपाल चौकसे, सचिन किरपान, दयाराम भोयर उपस्थित होते.

Web Title: Only the masses who kill the spiders Lesson to be taught: Rajendra Mulak