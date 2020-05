या जिल्ह्यातील केवळ एकच दारू दुकान उघडले, तेही खासदाराचे

यवतमाळ : देशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर गेल्या दीड महिन्यापासून देशात लॉकडाऊन सुरू आहे. या कालावधीत दारूची दुकानेही बंद असल्याने तळीरामांची मोठी आफत झाली आहे. आज विदर्भाच्या काही जिल्ह्यांतील दारू दुकाने उघडताच तळीरामांची तिथे तोबा गर्दी झाली. यवतमाळ जिल्ह्याच्या 16 तालुक्‍यांपैकी केवळ वणी येथील एकच वाईन शॉप आज सकाळी उघडले. अन ते सुद्धा खासदार बाळू धानोरकर यांचे. आश्‍चर्याची बाब म्हणजे खासदार स्वतः वाईन शॉपसमोर दोन तास बसले होते. त्यामुळे हा जिल्ह्यात चर्चेचा विषय झाला.

वणीतील वाईन शॉप उघडणार म्हणून वणी तालुक्‍यासह लगतच्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील शौकीनांनीही तपासणी नाके चुकवित वणी गाठली. पाहता-पाहता श्‍याम टॉकीज परीसरात असलेल्या शॉपसमोर अर्धा किलोमीटरपेक्षाही मोठी रांग लागली. लोक रांगेत असले तरी तरी शासनाने ठरवून दिलेल्या सोशल डिस्टंसिंगचा मात्र पुरता फज्जा उडाला. तळीरामांचा उत्साह एवढा ओसंडून वाहात होता की, पोलिसांनाही शांततेनेच काम घ्यावे लागले. वणीत दोन शॉप असताना एकच कसे उघडले आणि ते सुद्धा खासदारांचे, असे प्रश्‍न परीसरात चर्चिले जात होते. यासंदर्भात उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क केला असता, वणीतील आज उघडलेले वाईन शॉप खासदार बाळू धानोरकर यांचे आहे. त्यांच्याकडे दुकान उघडण्याचा आदेश आहे, इतरांकडे नाही. काही आदेश काढायला उशीर झाला. त्यामुळे जिल्ह्याच्या इतर तालुक्‍यांतील वाईन शॉप उद्या गुरुवारी सकाळी 8 ते दुपारी 12 या वेळात उघडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात खासदार बाळू धानोरकर यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.

आमदार बोदकुरवारांची प्रशासनावर नाराजी

परवाना असलेले कोणतेही दुकान उघडण्यावर आक्षेप घेण्याचा प्रश्‍नच नाही. पण हे करताना शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन केले गेले पाहीजे. आज श्‍याम टॉकीज परीसरात लागलेली रांग नगर परीषदेच्याही पुढे पलीकडे गांधी चौकापर्यंत होती. अर्धा किलोमीटरपेक्षाही मोठ्या रांगेत एक हजार पेक्षा जास्त लोक होते. कुणीही मास्क लावले नव्हते. सुरक्षित अंतर कुठेही पाळले गेले नाही. रेटारेटी करीत लोक उभे होते. दुकानाच्या संचालकांनी सुरक्षा रक्षक नेमून सोशल डिस्टंसिंग पाळायला पाहीजे होते. आणि त्याउपरही शक्‍य झाले नाही तर पोलिसांची मदत घ्यायला पाहीजे होती. तेथे पोलिस होते. पण ते सुद्धा हतबल असल्याचे दिसले. त्यामुळे आजच्या घडलेल्या प्रकाराबाबत वणीचे आमदार संजीव रेड्डी बोदकुरवार यांनी प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. सविस्तर वाचा - दुकान उघडताच नागरिकांनी लावल्या रांगा, चाळीस दिवसांनंतर मिळाली संधी

यवतमाळ सेंसेटिव्ह

यवतमाळमध्ये कोरोनाबाधितांचा आकडा शंभरीकडे वाटचाल करतो आहे. अशा परीस्थितीत जिल्ह्यातील प्रत्येक भागात सोशल डिस्टंसिंगसह शासनाने घालून दिलेले सर्व नियम पाळलेच पाहीजे. कुठलाही व्यवसाय, दुकान सुरू करायला शासनाना परवानगी दिली तर संबंधित व्यक्ती आपला व्यवसाय करणारच. पण आजच्या युद्धजन्य स्थितीत प्रत्येकाने आपणही या लढाईतील एक योद्धा आहोत, हे विसरता कामा नये. वणीमध्ये आज दारूच्या दुकानासमोर झालेली गर्दी चिंताजनक असल्याची प्रतिक्रीया माजी केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहीर यांनी दिली.

