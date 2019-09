नागपूर : विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू असताना गोधनी रेल्वे परिसरातील होले ले-आउटमधील नागरिकांनी वस्तीतील रस्ता बांधला, तरच मतदान करू, असा पवित्रा घेतला आहे. गोधनी रेल्वे परिसरातील होले ले-आउटमधील ग्रामस्थांनी मतदानावर बहिष्कार घालण्याचा इशारा देत शुक्रवारी रात्री आंदोलन केले. वेळेवर घरटॅक्‍स, पाणीटॅक्‍स भरूनही नागरिकांना मूलभूत सुविधा पुरविल्या जात नाही. मतदान करूनही ग्रामस्थांना अच्छे दिन न आल्याने आगामी निवडणुकीत मतदान न करण्याचा निर्णय ग्रामस्थांनी घेतला.

गोधनी रेल्वे भागात 15 वर्षांपूर्वी होले ले-आउट वस्ती वसली. वस्तीतील रहिवाशांची संख्या दिवसागणिक वाढत असून, परिसरात नवीन संकुलाची निर्मिती झाली आहे. परिसरात 35 ते 40 कुटुंबे राहत असून, सुमारे 300 मतदार आहेत. ग्रामस्थांच्या पुढाकाराने कच्चा रस्ता बनविला होता. परंतु, जोरदार पावसामुळे तो वाहून गेला. आता परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक आणि लहान मुलांना शाळेत जाण्यासाठी चिखल तुडवत जावे लागते. घरासमोर चिखल झाल्याने नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. राजेश डोंगरे, राजेश खरडाते, अजय पवार, रमेश चौधरी, राजेश बुवाडे, भरत पाटणकर, प्रवीण राऊत, लह्या बुवाडे, अनिरुद्ध वडस्कर, रवींद्र मगारडे, हरिराम डोंगरे आदींनी रस्त्यासाठी आंदोलन केले. दिवसेंदिवस या भागात नवनवीन गृहसंकुले उभी राहत असल्याने वर्दळ वाढत आहे. त्या तुलनेत विकासाची गती संथ असल्याने नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो.

गटारलाइन, कचऱ्याची विल्हेवाट नाही

वस्तीतील अंतर्गत रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झाली असून, जागोजागी खड्डे पडले आहेत. परिसरातील गटारलाइनही खुल्या आहेत. कचऱ्याची उचल करण्यासाठी नियमित गाडी येत नसल्याने परिसरात कचऱ्याचे साम्राज्य असते. अशा एक ना अनेक समस्यांचा सामना होले ले-आउटमधील नागरिक दररोज करतात. समस्यांनी त्रस्त नागरिकांनी सुविधा मिळेपर्यंत मतदानावर बहिष्कार कायम ठेवणार असल्याचे सांगितले.

