कचरा वेचणाऱ्या चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमांना आजन्म कारावास

अकोला : रामदासपेठ पोलिस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या त्रिवेणेश्वर कॉम्पलेक्समध्ये एका कचरा वेचणाऱ्या 11 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर 2017 मध्ये तीन नराधमांनी पाशवी अत्याचार केला होता. या प्रकरणात शुक्रवारी (ता.13) न्यायालयाने तिन्ही दोषींना आजन्म कारावसाची शिक्षा सुनावली आहे. या प्रकरणाची सुनावणी प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.आय. आयरलॅंड यांच्या न्यायालयात झाली. एका 11 वर्षीय चमुकलीवर 15 एप्रिल 2017 रोजी त्रिवेणेश्वर कॉम्पलेक्समध्ये सामुहिक अत्याचार झाल्याची संतापजनक घटना घडली होती. या अत्याचाराची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन रक्ताच्या थारोळ्यातून उचलून पीडितेस सर्वोपचार रुग्णालयात भरती केले होते. याप्रकरणात पोलिसांनी आधी एका संशयितास अटकही केली होती. मात्र, पीडितेने दिलेल्या जबानी रिपोर्टवरून पोलिसांनी आरोपींची रेखाचित्र जारी केले होते. घटनेनंतर तीन दिवसांनी 18 एप्रिल 2017 रोजी यातील दोषी गोविंद परसराम साखरे, शेख मुस्तकीम, मोहसीन कुरेशी या तीन नराधमाना अटक करण्यात आली होती. तेव्हापासून दोषी कारागृहात होते. तर या प्रकरणाच्या अंतीम युक्तीवादास १ ऑगस्ट २०१९ पासून प्रथम जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम.आय.आयरलॅंड यांच्या न्यायालयात सुरुवात झाली होती. शुक्रवारी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागला आहे. अशी घडली होती घटना

सिटी कोतवाली पोलिस ठाण्यांतर्गत येणाऱ्या एका खासगी शाळेत इयत्ता पाचवीमध्ये शिकणारी चिमुकलीवर त्रिवेणेश्वर कॉम्पलेक्समध्ये तीन नराधमांनी पाशवी अत्याचार केला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एक 50 ते 55 वयाचा इसम कॉम्प्लेक्सच्या बाहेर उभा होता. या इसमाने मुलीला ‘तसऱ्या मजल्यावर दोन युवक असून, ते तुला पैसे देतात’, असे सांगितले. त्यामुळे ही मुलगी तसऱ्या मजल्यावर गेली होती. याठिकणी दुकाने नसल्याने वर्दळ नव्हती. यातील दोन युवकांनी तिच्यावर अत्याचार केला होता.

