विदर्भ

Female Teachers: शंभर शाळांत एकही शिक्षिका नाही; मुली कुणाला सांगणार समस्या, शिक्षण विभागाचे अजब निर्णय

Education News: वाशीम जिल्ह्यातील ७६१ जिल्हा परिषद शाळांपैकी सुमारे १०० शाळांमध्ये एकही महिला शिक्षक कार्यान्वित नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा स्थितीत तिथे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींनी त्यांच्या वैयक्तिक अडचणी मांडायच्या तरी कुणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
Female Teachers

Female Teachers

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाना देवळे

मंगरूळपीर : वाशीम जिल्ह्यातील ७६१ जिल्हा परिषद शाळांपैकी सुमारे १०० शाळांमध्ये एकही महिला शिक्षक कार्यान्वित नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा स्थितीत तिथे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींनी त्यांच्या वैयक्तिक अडचणी मांडायच्या तरी कुणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

Loading content, please wait...
education
school
student
teacher
Women in education
Teacher Rights in India

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com