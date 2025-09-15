Female Teachers: शंभर शाळांत एकही शिक्षिका नाही; मुली कुणाला सांगणार समस्या, शिक्षण विभागाचे अजब निर्णय

नाना देवळेमंगरूळपीर : वाशीम जिल्ह्यातील ७६१ जिल्हा परिषद शाळांपैकी सुमारे १०० शाळांमध्ये एकही महिला शिक्षक कार्यान्वित नसल्याचे दिसून येत आहे. अशा स्थितीत तिथे शिक्षण घेणाऱ्या मुलींनी त्यांच्या वैयक्तिक अडचणी मांडायच्या तरी कुणाकडे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..मुलींना शाळेत शिक्षण घेताना विविध वैयक्तिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. काही समस्या पुरुष शिक्षकांकडे कथन करणे अशक्य ठरते. त्यामुळे शाळांमध्ये महिला शिक्षकांची उपस्थिती अत्यावश्यक मानली जाते. मात्र, अनेक जिल्हा परिषद आणि शासकीय शाळांत महिला शिक्षक नाहीत किंवा त्यांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. .वयात आलेल्या मुलींना शाळेत शिक्षण घेताना विविध स्वरूपातील वैयक्तिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. काही समस्या पुरुष शिक्षकांकडे कथन करणे मुलींना अडचणीचे ठरते. त्यामुळे शाळांमध्ये महिला शिक्षकांची उपस्थिती नसल्याचे आरोग्याच्या समस्या कुणाला सांगणार, अशी समस्या मुलींना उदभवू शकते..जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ७६१ शाळांमध्ये कार्यरत दोन हजार ६५० शिक्षकांपैकी महिला शिक्षकांची संख्या जेमतेम ६५० इतकीच आहे. अनेक जिल्हा परिषद शाळामधील शिक्षिका यांच्या बदल्या शहराच्या जवळ झाल्या आहेत. महिला शिक्षकांना ही बाब सोईची असली, तरी ग्रामीण भागातील मुलींच्या समस्यांना वाचा फुटणार कशी, असा सवाल उपस्थित होत आहे..Chh Sambhajinagar Rain: पाचोड तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह ढगफुटीसदृश पाऊस; परिसरातील पिके संकटात.शाळेत शिकणाऱ्या मुलींना वर्गाबाहेर टुकार मुलांकडून छेडछाड होणे, कुणीतरी त्यांचा सतत पाठलाग करणे, अनावश्यक त्रास दिला जाणे, अशा समस्या भेडसावत असतात. अशावेळी शिकवायला महिला शिक्षिका असल्यास विद्यार्थिनी मोकळेपणाने आपली व्यथा त्यांच्याकडे सांगू शकतात. त्यामुळे शाळांत महिला शिक्षिकांची गरज वाढली आहे..समुपदेशनात अडचणीजिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या जवळपास ७६१ शाळा आहेत. यामध्ये दोन हजार ६५० शिक्षकांची एकूण संख्या आहे. यामध्ये महिला शिक्षका ६५० आहेत. अनेक शाळांमध्ये महिला शिक्षिकांची उणिव असल्याचे दिसून येत आहे. शाळेत शिकणाऱ्या मुलींना सपुपदेशन करतांना देखील शिक्षिकाअभावी अडचणी उदभवतात. महिला शिक्षिका असल्या मुलींना त्यांच्या समस्या मांडण्यास मनमोकळेपणा वाटतो, तसेच त्यांचे समुदपदेशन करण्यास देखील सोईचे होते..जिल्ह्यातील शाळांची स्थितीजिल्हा परिषद शाळा : ७६१शिक्षकांची एकूण संख्या : २६५०महिला शिक्षक : ६५०पुरुष शिक्षक : २०००.पाऊस कसा मोजला जातो माहीत आहे का? आयएमडीने सांगितली पद्धत.विद्यार्थी संख्याएकूण विद्यार्थी : १.२० लाखत्यात मुली : ५० हजारांहून अधिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.