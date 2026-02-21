विदर्भ

Bhandara News: आईच्या निधनानंतरही दिली दहावीची परीक्षा, कर्तव्यनिष्ठेचे कौतुक

Inspirational Student: आई अनेक दिवसांपासून कॅन्सरने आजारी होती. मात्र, गुरुवारी (ता.१९) रात्री काळाने तिच्यावर झडप घातली. याचे दुःख मनात ठेवून मुलगा सुखराम भुयारी याने शुक्रवारी(ता.२०) दहावीचा पेपर दिला.
Bhandara News

Bhandara News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पालांदूर : आई अनेक दिवसांपासून कॅन्सरने आजारी होती. मात्र, गुरुवारी (ता.१९) रात्री काळाने तिच्यावर झडप घातली. याचे दुःख मनात ठेवून मुलगा सुखराम भुयारी याने शुक्रवारी(ता.२०) दहावीचा पेपर दिला. याबद्दल त्याच्या कर्तव्यनिष्ठेचे कौतुक केले जात आहे.

Loading content, please wait...
Bhandara
exam
education
student

Related Stories

No stories found.