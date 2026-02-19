विदर्भ

Yavatmal News: अभियंत्यानेच केली मुख्याधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी; पांढरकवडा नगरपालिकेत बनावट कारभाराचा पर्दाफाश

Fake Signature: पांढरकवडा नगरपरिषदेतील स्वच्छता अभियंत्याने मुख्याधिकाऱ्यांच्या नावे बनावट स्वाक्षरी करून नवीन कचरा हातगाडी खरेदीचा करारनामा केला. प्रशासनाने फक्त नोटीस बजावली.
सकाळ वृत्तसेवा
पांढरकवडा (जि. यवतमाळ) : चक्क मुख्याधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी करून एका अभियंत्याने शासन व प्रशासनाची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नवीन कचरा हातगाडी खरेदीच्या करारनाम्यावर हा ‘हातसफाई’ चा प्रकार घडला असून, पांढरकवडा नगर परिषदेत सध्या या ‘बनावट’ कारभाराचीच जोरदार चर्चा आहे.

