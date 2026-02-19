Yavatmal News: अभियंत्यानेच केली मुख्याधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी; पांढरकवडा नगरपालिकेत बनावट कारभाराचा पर्दाफाश

पांढरकवडा (जि. यवतमाळ) : चक्क मुख्याधिकाऱ्यांची बनावट स्वाक्षरी करून एका अभियंत्याने शासन व प्रशासनाची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. नवीन कचरा हातगाडी खरेदीच्या करारनाम्यावर हा ‘हातसफाई’ चा प्रकार घडला असून, पांढरकवडा नगर परिषदेत सध्या या ‘बनावट’ कारभाराचीच जोरदार चर्चा आहे..एकीकडे मुख्याधिकाऱ्यांच्या सहीचा गैरवापर फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा घडला असताना, दुसरीकडे प्रशासन मात्र, नरमाईची भूमिका घेताना दिसत आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी संबंधित अभियंत्याला केवळ ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावून आपले कर्तव्य पूर्ण केल्याचे भासवले आहे..Construction Worker Scam: बीडमध्ये तीन हजार द्या अन् बांधकाम कामगार बना; कष्टकऱ्यांच्या घामावर डल्ला, बोगस नोंदी, कोट्यवधींच्या निधीवर दरोडा!.या मवाळ भूमिकेमुळे मुख्याधिकारी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने बघत आहे की, जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे? असा प्रश्न सर्वसामान्यांकडून विचारला जात आहे. नियमानुसार अशा प्रकरणात दोषी कर्मचाऱ्याला तत्काळ निलंबित करून, त्याची विभागीय चौकशी लावून त्याला सेवेतून बडतर्फ करण्याची तरतूद आहे. मात्र, पांढरकवडा पालिकेत केवळ नोटिशीचा खेळ सुरू असल्याने गैरव्यवहार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.