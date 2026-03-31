Buldhana News: पपईची रोपे वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड; उन्हापासून बचावासाठी रोपांना दिले ‘मिल्की बॅग’चे संरक्षण कवच

मोताळा: सध्या तापमानाचा पारा वाढला असून, पिकांवरही विपरीत परिणाम होत आहे. दरम्यान, उन्हाच्या तडाख्यातून पपईच्या कोवळ्या रोपांचे संरक्षण करण्यासाठी तळणी येथील शेतकऱ्यांनी अनोखी शक्कल लढवली आहे. त्यांनी प्रत्येक रोपा भोवती ''मिल्की बॅग'' चे संरक्षण कवच लावले आहे.तालुक्यातील तळणी परिसरात गेल्या महिन्यात अनेक शेतकऱ्यांनी पपईची लागवड केली आहे. सद्यस्थितीत वाढत्या उष्णतेमुळे जनजीवनासह शेती पिकांवरही विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. वाढत्या उन्हामुळे पिके कोमेजून जात आहे. .अशा वातावरणात पपईची कोवळी रोपे जगवणे शेतकऱ्यांसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे. तळणी येथील शेतकरी अनंत तुकाराम नाफडे यांनी तीन एकर क्षेत्रावर पपईची लागवड केली आहे.मात्र उन्हाची तीव्रता इतकी जास्त आहे की पपईची पाने कोमेजून रोपे जळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या रोपांच्या बचावासाठी त्यांनी अनोखी शक्कल लढवली आहे..Vidarbha Heat : विदर्भाच्या 'कॅलिफोर्निया'त उष्णतेचा तडाखा; संत्री-मोसंबी उत्पादन घटण्याची शक्यता.उन्हाच्या तडाख्यापासून कोवळ्या रोपांचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक रोपाभोवती ''मिल्की बॅग''चे विशेष आवरण लावले आहे. या आवरणाद्वारे उष्णतेची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न आहे. सोबतच जमिनीतील ओलावा आणि थंडावा टिकवून ठेवण्यासाठी ठिबक सिंचनाद्वारे पिकांना सतत पाणी दिले जात आहे..पिकांना जगवण्यासाठी शेतकरी आपल्या स्तरावर सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहेत. परंतु निसर्गाच्या तडाख्यापुढे मानवी उपाययोजनांना मर्यादा येत असल्याचे चित्र आहे. हवामानातील या टोकाच्या बदलांमुळे आणि वाढत्या खर्चामुळे शेती व्यवसाय संकटात सापडला आहे.."पपईची रोपे वाचवण्यासाठी आम्ही रोपांना ''मिल्की बॅग''चे संरक्षण कवच लावले. परंतु ही पद्धत अत्यंत खर्चिक आहे. एका रोपामागे साधारण पाच ते सहा रुपये अतिरिक्त खर्च येत आहे. एवढा मोठा खर्च करूनही निसर्गाच्या कोपापुढे रोपे वाचवणे कठीण होत आहे. अशा खर्चिक उपाययोजनांमुळे शेतीचे संपूर्ण अर्थकारण कोलमडून पडले आहे."- अनंत नाफडे, शेतकरी रा. तळणी.