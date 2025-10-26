Bus Accident: एसटी व क्रूझरच्या अपघातात दोन ठार; सहा जखमी, परतवाडा अंजनगाव मार्गावरील घटना

परतवाडा : परतवाडा-अंजनगाव मार्गावर शनिवारी दुपारी साडेचार ते पाचच्या सुमारास येणीपांढरी ते हनवखेडा थांब्याजवळ झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाल्याची घटना घडली..एसटी बस (क्रमांक ः एमएच ४० वाय ५१३४) व क्रूझर (क्रमांक ः एमएच १० सीए ९३७१) या दोन वाहनात हा भीषण अपघात झाला. या अपघातात क्रूझरमधील दोघांचा मृत्यू, तर इतर सहा जण गंभीर जखमी झाले..जखमींना अचलपूर व अमरावतीच्या रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल करण्यात आले होते. भाऊबीजेच्या दुसऱ्या दिवशी शनिवारी (ता.२५) सांगली येथील काही भाविक शेगाव दर्शन झाल्यावर क्रूझरने पंचमढी येथे दर्शनासाठी निघाले होते..दुपारी साडेचार ते पाचच्या दरम्यान अंजनगाव मार्गावरील येणीपांढरी ते हनवतखेडा थांब्याजवळ एसटी बस व क्रूझरचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात क्रूझर गाडीचा चालक आप्पासो अतगरे (वय ४० रा. आमेवाडी ता. आटपाडी, जि. सांगली) व दस्तगीर मुलाने (वय ५५, रा. आमेवाडी, जि. सांगली) या दोघांचा जाग्यावरच मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले..Accident in Kolhapur : कोल्हापुरात भीषण अपघात भरबाजारात घुसले वडाप, एका महिलेचा मृत्यू, दोन महिला गंभीर.इतर सहापैकी दोघांना अचलपूरला, तर उर्वरित चार जणांना अमरावती येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारार्थ रेफर करण्यात आले. जखमींमध्ये सुखदेव सरगर (वय ५०), महेश माहुलकर (वय ४२), पोपट जगताप (वय ४०), प्रणय प्रमोद जगताप, मुकेश दशपांडे (वय ६०), बिरोबा जावीर (वय ३३) यांचा समावेश अाहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.