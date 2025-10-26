विदर्भ

Bus Accident: एसटी व क्रूझरच्या अपघातात दोन ठार; सहा जखमी, परतवाडा अंजनगाव मार्गावरील घटना

Accident News: परतवाडा-अंजनगाव मार्गावर शनिवारी दुपारी साडेचार ते पाचच्या सुमारास येणीपांढरी ते हनवखेडा थांब्याजवळ झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाल्याची घटना घडली.
परतवाडा : परतवाडा-अंजनगाव मार्गावर शनिवारी दुपारी साडेचार ते पाचच्या सुमारास येणीपांढरी ते हनवखेडा थांब्याजवळ झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला, तर सहा जण जखमी झाल्याची घटना घडली.

