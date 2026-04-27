Amravati News: अयानविरुद्ध दुसऱ्या पीडितेने दिले बयाण; परतवाडा लैंगिक अत्याचार, व्हिडिओ व्हायरल प्रकरण

अमरावती: परतवाडा येथील अल्पवयीन मुलींवर अत्याचार व गैरवर्तनाचे व्हिडिओ आणि फोटो तयार करून ते व्हायरल केल्याप्रकरणातील अयानविरुद्ध दुसऱ्या पीडितेचे बयाण रविवारी (ता. २६) एसआयटीच्या तपास अधिकाऱ्यांनी नोंदविले.पीडितेने या प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार अयान अहमद तनवीर अहमद (वय १९, रा. परतवाडा) याच्याविरुद्ध बयाण दिले. .तिला वाईट उद्देशाने तिच्या मर्जीशिवाय अयानने स्पर्श केल्याचे या बयाणात पीडितेने नमूद केले आहे. त्यामुळे अयानविरुद्ध दाखल असलेल्या मूळ गुन्ह्यात बीएनएसची कलम (७४) वाढविण्यात आली आहे. असे स्थानिक गुन्हेशाखेचे पोलिस निरीक्षक किरण वानखडे यांनी सांगितले.अयानविरुद्ध बयाण देण्याकरिता पुढे आलेली आठ मधील ही दुसरी पीडिता असल्याचे एसआयटीच्या तपास पथकातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. व्हिडिओ आणि फोटो स्वत:कडे घेऊन व्हायरल करणाऱ्या उजेर खान इकबाल खान (वय २०) याच्याविरुद्ध एका पीडितेच्या पालकांनी बयाण दिले आहे..त्यामुळे आतापर्यंत आठ पैकी तीन पीडिता बयाण देण्याकरिता पुढे आलेल्या आहेत. त्यापैकी उजेरविरुद्ध एक तर, अयान विरुद्ध दोघांनी बयाण नोंदविण्यात आले आहेत. नमुद दोघांसह मोहंमद साद मो. साबीर (वय २२), तरबेज खान तसलीम खान (वय २४, सर्व रा. अचलपूर) असे चौघे जण सोमवारपर्यंत (ता. २७) एसआयटीच्या पोलिस कोठडीत आहेत. पोलिस कोठडीची मदुत संपत असल्याने त्या चौघांनाही तपास पथक सोमवारी पुन्हा न्यायालयापुढे हजर करणार आहे..यापूर्वी अटक करण्यात आलेले मानव दीपक सुंगधे, अहफाज खान मंजूर खान, मो. इमरान मो. साजीद, शेख नावेद शेख हसन या चौघांना तीन दिवसांपूर्वीच न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावल्यामुळे ते चौघे मध्यवर्ती कारागृहात आहेत..बयाणाच्या ठिकाणाबाबत गोपनीयतासूत्रधार अयान अहमद विरुद्ध आज दुसऱ्या पिडीतेने एसआयटीच्या तपास पथकापुढे बयाण दिले. ते बयाण कुठे नोंदविले, याबाबत तपास यंत्रणेतील अधिकाऱ्यांनी अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला. त्यासंदर्भात गोपनीयता पाळल्या जात आहे..इतर पीडितांनी बयाण नोंदवावेसदर प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असल्यामुळे ज्या आठ पिडिता आहेत त्यातील इतर पीडितांनी सुद्धा धाडस दाखवून एसआयटीच्या पथकासमोर बयाण देण्याकरिता पुढे यावे. त्यांना मानसिक, कायदेशीर मदत केल्या जाईल, असे आवाहन यापूर्वी पोलिस अधीक्षक विशाल आनंद यांनी केले आहे.