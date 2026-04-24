Amravati News: एकाच्या पोलिस कोठडीत २७ पर्यंत वाढ; परतवाडा व्हिडिओ व्हायरल प्रकरणी तिघांना न्यायालयीन कोठडी

अमरावती: परतवाडा येथील अयानने तयार केलेले अश्लील व्हिडिओ व फोटो व्हायरल प्रकरणात एकाच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याचे आदेश अचलपूर न्यायालयाने दिले असून, तिघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे..अहफाज खान मन्सूर खान (वय २६) याच्या पोलिस कोठडीत २७ एप्रिलपर्यंत वाढ करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत, तर त्याच्यासोबत पोलिसांनी मानव दीपक सुगंधे, मोहंमद इम्रान मोहंमद साबीर, शेख नावेद शेख हसन या तिघांना न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे..त्यामुळे तिघांचीही रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली. यातील तिघांना एसआयटीच्या पथकाने १५ एप्रिल रोजी अटक केली होती. चौघांच्याही पोलिस कोठडीची मुदत गुरुवारी (ता. २३) संपल्यामुळे तपास पथकाने चौघांनाही पुन्हा अचलपूर न्यायालयासमोर हजर केले होते..ज्या तिघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली त्यातील मानव दीपक सुगंधे (वय २०) याने शहरातील कठोरा रोडवरील अपार्टमेंटमध्ये भाड्याने घेतलेल्या फ्लॅटची खोली सूत्रधार अयान अहमद तन्वीर अहमद (वय १९) याला अल्पवयीन मुलीसोबत असताना वापरायला दिली होती..त्या खोलीत अयानने अत्याचार करून काही व्हिडिओ व फोटो काढले होते. तेच फोटो नंतर सोशल मीडियावरून व्हायरल केल्याने हे प्रकरण उघडकीस आले. त्यामुळे अहफाज खान मन्सूर खान याच्यासह यापूर्वी अटक झालेल्या अयान अहमद तन्वीर अहमद, उजेर खान इकबाल खान (वय २०), मोहंमद साद मो. साबीर (वय २२) व तरबेज खान तसलीम खान हे चौघेही २७ एप्रिलपर्यंत एसआयटीच्या पोलिस कोठडीत आहेत.