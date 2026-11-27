परभणी : पत्नीचे थकीत वेतन मंजूर करून देण्यासाठी एक लाख ८० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना जिल्हा परिषद दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयातील लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुरुवारी (ता. २६) रंगेहात पकडले. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्याचाही सहभाग समोर आल्याने दोघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.\rशेख असलम शेख रज्जाक (वय ४३, कला शिक्षक तथा प्रतिनियुक्तीवरील लिपिक, दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय, जिल्हा परिषद, परभणी) आणि डॉ. संदीप गोपाळराव घोन्सीकर (वय ४२, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन, जिल्हा परिषद, परभणी तथा सहायक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण) अशी आरोपींची नावे आहेत. तक्रारदार यांच्या पत्नीने ३० ऑक्टोबर २०२४ रोजी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली होती..त्यांचे एप्रिल २०२१ ते ऑक्टोबर २०२२ या कालावधीतील १२ लाख ४६ हजार ४९८ रुपये थकीत वेतन मंजूर झाले होते. हे वेतन अदा करण्यासाठी शेख असलम यांनी १५ टक्के रक्कम, म्हणजेच एक लाख ८० हजार रुपये लाचेची मागणी केल्याची तक्रार १७ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आली होती. २० नोव्हेंबर रोजी लाच मागणीची पडताळणी करण्यात आली..त्यानंतर गुरुवारी बसस्थानकाजवळील मीलन ऑप्टिकलसमोर सापळा रचण्यात आला. दुपारी ३.१२ वाजण्याच्या सुमारास शेख असलम यांनी तक्रारदाराकडून लाचेची रक्कम स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने त्यांना रंगेहात पकडले. पुढील चौकशीत ही रक्कम वरिष्ठ अधिकारी डॉ. संदीप घोन्सीकर यांच्यासाठी स्वीकारल्याचे शेख असलम यांनी पंचांसमक्ष सांगितले. त्यानंतर त्यांनी घोन्सीकर यांना फोन करून रक्कम स्वीकारल्याची माहिती दिली. .Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.पैसे घरी घेऊन येण्यास सांगितल्याचेही पडताळणीत निष्पन्न झाले. या प्रकरणी कोतवाली पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. दोन्ही आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक किशोर तरोणे यांच्या पथकाने केली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.