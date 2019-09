ट्रक-कार अपघातात आई वडिलांसह चिमुकली गंभीर

नांदगाव पेठ (जि. अमरावती) : नागपूरवरून भरधाव येणारी कार आणि ट्रकचा येथून जवळच असलेल्या व्यंकटेश पेट्रोलपंपानजीक भीषण अपघात झाला. यात आई-वडिलांसह अडीच वर्षीय चिमुकली गंभीर जखमी झाली. ही घटना शुक्रवारी (ता.6) सायंकाळी 7 वाजताच्या सुमारास घडली.

अमरावती शहरातील गाडगेनगर येथील रहिवासी विशाल धामणकर कुटुंबियांसह नागपूर येथून कारने (एम.एच.15, सी.ए.125) अमरावतीला परत येत होते. स्थानिक व्यंकटेश पेट्रोल पंपाजवळ ट्रकने (एम. एच.18, बी.जी. 2324) अचानक वळण घेतल्याने भरधाव कार ट्रकमध्ये शिरली. अपघातात कारमधील विशाल धामणकर (34), पत्नी सोनाली धामणकर (26) आणि अडीच वर्षांची मुलगी दीप्ती धामणकर गंभीर जखमी झालेत.

सावर्डी येथील सरपंच राहुल उके यांनी तातडीने रुग्णवाहिकेला बोलावून जखमींना सुखरूप बाहेर काढले. नांदगावपेठ पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार गोरखनाथ गांगुर्डे आणि अन्य पोलीस ताफा देखील घटनास्थळी दाखल झाला होता. जखमींवर जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचार सुरू असून तिघांचीही प्रकृती धोक्‍याबाहेर असल्याचे समजते.

Web Title: Parents with a girl is seriouly injured in truck-car accident