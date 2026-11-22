वाशिम : वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांचे विश्वासू मानले जाणारे आणि पक्षाच्या संघटनात्मक बांधणीत महत्त्वाची भूमिका बजावलेले इंजिनिअर पारितोष इंगोले यांनी अखेर वंचित बहुजन आघाडीची साथ सोडली आहे. पक्षाचे माजी जिल्हा संघटक असलेल्या इंगोले यांनी रिपब्लिकन सेनेत जाहीर प्रवेश केल्याने वाशिम जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. आनंदराज आंबेडकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेला हा पक्षप्रवेश वंचित बहुजन आघाडीसाठी संघटनात्मक धक्का मानला जात असून, प्रदेश कार्यकारिणी निवडीनंतर पक्षात निर्माण झालेल्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीला विशेष राजकीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे..पारितोष इंगोले यांनी वंचित बहुजन आघाडीत जिल्हा संघटक म्हणून काम करताना संघटनात्मक पातळीवर विविध जबाबदाऱ्या सांभाळल्या होत्या. सम्यक विद्यार्थी आंदोलनाच्या जिल्हाध्यक्षपदाची धुरा त्यांनी सांभाळली, तर विधानसभा निवडणुकीच्या काळात अनेक मतदारसंघांच्या निरीक्षकपदाची जबाबदारीही त्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. प्रकाश आंबेडकर, अंजलीताई आंबेडकर आणि सुजात आंबेडकर यांचे विश्वासू म्हणून त्यांची ओळख असल्याने त्यांच्या पक्षत्यागाने वाशिममधील राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे..नुकत्याच पार पडलेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेश कार्यकारिणी निवडीनंतर पक्षांतर्गत नाराजी आणि असंतोषाच्या चर्चा सुरू झाल्या होत्या. त्यानंतर घडलेल्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर इंगोले यांचा पक्षत्याग हा केवळ वैयक्तिक निर्णय नसून, संघटनेतील नाराजीचे पडसाद असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. आता इंगोले यांच्या रिपब्लिकन सेनेतील प्रवेशानंतर वाशिम जिल्ह्यात वंचित बहुजन आघाडीची संघटनात्मक ताकद कितपत प्रभावित होते आणि रिपब्लिकन सेना नव्या राजकीय समीकरणातून किती ताकद मिळवते, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.