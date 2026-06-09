Wardha: बीडमधील ठेकेदार तुकाराम मुंडेंचं ५ कोटींच्या खंडणीसाठी अपहरण, पोलिसांनी वर्ध्यातून केली सुटका

हिंगणघाट: बीड जिल्ह्यातील परळी येथील एका कंत्राटदाराचे पाच कोटी रुपयांच्या खंडणीसाठी अपहरण करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. अपहरणकर्त्यांनी संबंधित कंत्राटदाराला वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाट तालुक्यातील धोत्रा परिसरात डोळ्यांवर पट्टी बांधून रस्त्याच्या कडेला सोडून दिल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले. .मिळालेल्या माहितीनुसार, परळी (जि. बीड) येथील तुकाराम मुंडे हे विद्युत केंद्रात कंत्राटदार म्हणून कार्यरत आहेत. चार जून २०२६ रोजी दुपारी काम आटोपून घरी परतत असताना तीन व्यक्तींनी त्यांना जबरदस्तीने चारचाकी वाहनात बसवून त्यांचे अपहरण केले..Heavy Rain Alert Maharashtra : कोकणासह सातारा, सांगली, कोल्हापुरात अतिमुसळधार पावसाचा इशारा; हवामान विभागाचा अंदाज, मॉन्सूनचे ढग आणखी तीव्र.त्यानंतर अपहरणकर्त्यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांकडे तब्बल पाच कोटी रुपयांच्या खंडणीची मागणी केल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बीड पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण शाखेने तपास सुरू केला. आरोपींचा शोध घेण्यासाठी विविध ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली..तपासाची व्याप्ती वाढत अमरावती परिसरापर्यंत पोहोचल्याने अपहरणकर्त्यांवर पोलिसांचा दबाव वाढला होता. अशात तुकाराम मुंडे वर्ध्यात सापडले. या प्रकरणाचा येथे कुठलाही संबध नसल्याने त्यांना परळी पोलिसांच्या स्वाधीन केल्याची माहिती हिंगणघाटचे ठाणेदार अनिल राऊत यांनी दिली..Stock Market Today: शेअर बाजारात तेजी! सेन्सेक्स 500 अंकांनी उसळला; कोणते शेअर्स वाढले?.प्रसन्ना ठरले देवदूतसात जून रोजी तुकाराम मुंडे यांना वर्धा जिल्ह्यातील धोत्रा परिसराजवळील एका निर्जन ठिकाणी डोळ्यांवर पट्टी बांधलेल्या अवस्थेत सोडण्यात आले. काही वेळानंतर त्यांनी मदतीसाठी हाका मारल्या. त्याचवेळी दुचाकीवरून जात असलेले आंजदा (जि. वर्धा) येथील प्रसन्ना घेमराज मांडवकर यांनी त्यांना पाहिले आणि तातडीने मदतीचा हात दिला. मांडवकर यांनी सांगितले की, मुंडे अत्यंत घाबरलेल्या अवस्थेत होते. चौकशी केल्यानंतर त्यांनी अपहरण आणि खंडणीच्या मागणीबाबतची संपूर्ण माहिती दिली. त्यानंतर प्रसन्ना मांडवकर यांनी तत्परता दाखवत त्यांना आपल्या दुचाकीवरून हिंगणघाट पोलिस ठाण्यात नेले..कुटुंबीयांकडे सुखरूप सोपविलेहिंगणघाट पोलिसांनी तत्काळ मुंडे यांच्या कुटुंबीयांशी तसेच परळी पोलिसांशी संपर्क साधून आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यानंतर तुकाराम मुंडे यांना परळी पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले. पोलिसांच्या मते, वाढता तपास, सततची छापेमारी आणि आरोपींवरील वाढलेला दबाव यामुळे अपहरणकर्त्यांनी पीडिताची सुटका करण्याचा निर्णय घेतला असावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.