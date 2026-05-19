Amravati News: चार महिन्यांपासून महामार्गावर दिव्याखाली अंधार;एक महिन्यापासून संथगतीने दुरुस्ती, अपघाताचे प्रमाण वाढल्याने संताप

पथ्रोट : मागील चार महिन्यांपासून महामार्गावरील पथदिव्यांच्या खालचा अंधार कायम असून त्यानंतर सुरू करण्यात आलेले दुरुस्तीचे काम महिन्याभरापासून अत्यंत संथगतीने सुरूच आहे. त्यामुळे असुविधा व अपघाताचे प्रमाण वाढल्याने सर्व स्तरातून संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.राष्ट्रीय महामार्ग उपविभाग अमरावती यांनी पथ्रोट गावातून जाणाऱ्या अंजनगाव ते मध्य प्रदेश बॉर्डर महामार्गावर पथ्रोट गावाच्या लांबितले चार पदरी काँक्रीट रस्त्याचे काम पूर्ण केले होते. त्यावर २४ मे २०२१ ला २९ पथदिव्यांची उभारणी करून ते ग्रामपंचायतला हस्तांतरित करण्यात आले होते. .त्यानंतर पथदिव्यांची पुढील देखभाल व दुरुस्ती तसेच विद्युत देयके भरणे इत्यादी कारवाई ग्रामपंचायतने करावयाची आहे, असा लेखी पत्रव्यवहारसुद्धा करण्यात आला होता. त्यावेळी २७ महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावतीनंतर सदरचे पथदिवे सुरू करण्यात आले होते. तेव्हा महामार्गावरील वाहनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला होता.परंतु त्यावरून जेमतेम एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत नाही तोच पोलिस ठाणे, आरोग्य मंदिर, नवले कन्या विद्यालय, जयसिंग विद्यालय यासारख्या अति महत्त्वाच्या कार्यालयांसमोरचे पथदिवे बंद पडले होते. सदरचे पथदिवे दुरुस्ती करावे की नवीन लावावे, याबाबतची चर्चा करून तब्बल दोन महिन्यांनंतर दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हा कुठे चार महिन्यांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर प्रत्यक्षपणे पथदिव्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांना सुरवात झाली. आता त्यावरून सुद्धा एक महिन्याच्या वर कालावधी पूर्ण झाला तरीसुद्धा पूर्ण पथदिवे सुरू झालेले नाहीत..मध्यंतरी संत्रामंडी ते आरोग्य मंदिरापर्यंत दुरुस्ती करून तयार करण्यात आलेले पथदिवे सुरू करण्यात आले होते. तर तेथून समोर शिंदी फाट्यापर्यंतचे पथदिवे नादुरुस्त राहिले होते. यादरम्यान दुरुस्ती झालेले पथदिवे सुरू करून महामार्गावर झगमगाट करण्यात आला होता. परंतु पुन्हा दुरुस्तीच्या नावाखाली सुरू असलेले पथदिवे बंद करण्यात आले आहे. कडक उन्हामुळे दिवसभर दुरुस्तीचे काम बंद राहते. सायंकाळी उशिरा पुन्हा एकदा कामाला सुरवात करण्यात येते..मात्र सदरचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू असल्यामुळे आता पाच महिने झाले तरी अंधेरा कायम आहे. अशावेळी रात्रीच्या वाहतुकीला मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. येथील बसस्टॅंड परिसरात चौफुली असून चारही बाजूला लहान-मोठे व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आहेत. याठिकाणावरून वाहनांचे आवागमन सुरू असते. सकाळी मॉर्निंग वॉकला जाणारे ज्येष्ठ नागरिक, महिला, पुरुष व शिकवणी वर्गाला जाणाऱ्या विद्यार्थी, विद्यार्थिनींना या अंधाराचा सामना करावा लागतो. अशावेळी त्याठिकाणी सर्वदूर पसरलेल्या अंधारामुळे अपघाताचा धोका निर्माण झालेला आहे..वाहनधारकांचा उडतो गोंधळरस्त्याच्या दोन्ही कडेला असलेली दुकाने रात्री उघडी असेपर्यंत त्यांच्या प्रकाशात थोडाफार रस्ता दिसतो. मात्र रात्री दुकाने बंद झाली की संपूर्ण परिसरात काळोख पसरून जातो. अशा स्थितीत रस्त्याचा आणि दुभाजकांचा अंदाज येत नसल्याने वाहनधारकांचा गोंधळ उडतो. महामार्गावरील बस स्टॅंडच्या चौफुली परिसरातील स्थिती तर अत्यंत धोकादाय आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.