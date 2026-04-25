Buldhana News: पातुर्डा बु. येथील अवघ्या आठ दिवसांपूर्वी झालेला रस्ता उखडला; निकृष्ट दर्जाचे साहित्य वापरल्याचा आरोप

संग्रामपूर: संग्रामपूर तालुक्यातील पातुर्डा बुद्रुक येथील जिल्हा परिषद शाळा ते आठवडी बाजारपर्यंत पाचशे मीटर रस्त्याचे काम नुकतेच करण्यात आले. मात्र अवघ्या आठ दिवसातच हा रस्ता उखडला असून ऐशीतैशी झाली आहे.खांडवी ते कोड्री पर्यंत राज्यमार्ग २७८ या दर्यापूर अमरावती जोडणाऱ्या रस्त्याचे काम मागील सात वर्षांपासून कृष्णाई कंपनीकडून केले जात आहे. दरम्यान ठिकठिकाणी टप्प्याटप्प्यात कंपनीने काम केले. मागील एक ते दीड वर्षांपासून पातुर्डा येथील जिल्हा परिषद शाळा ते आठवडी बाजार या पाचशे मीटर रस्त्याचे काम बंद पडले होते. .त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व कंत्राटदार कंपनी या रस्त्यावर गट्टू लावण्याच्या मनस्थितीत होती. मात्र स्थानिक नागरिकांनी विरोध दाखवल्यानंतर त्यांनी हा रस्ता सिमेंटचा करू असे आश्वासन दिले व त्या रस्त्याला बांधकाम करण्यास सुरुवात केली..पाचशे मीटर रस्त्यालाही दोन महिन्यांचा कालावधी लागला. रस्ता पूर्ण होवून केवळ आठ दिवसांचा कालावधी झाला असतानाच जागोजागी रस्ता उखडण्यास सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे सदरा रस्त्यावर वापरलेले साहित्य हे निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे यावरून सिद्ध झाले आहे..राज्य मार्ग असल्याने या रस्त्याचा दर्जा ही तसाच असायला हवा मात्र याकडे संबधित विभाग दुर्लक्ष करत असल्याने व कोणीही या विरोधात आवाज न उचलत असल्याने यांचा फायदा कंपनीने घेतला व निकृष्ट दर्जाचे काम केले आहे..या रस्त्यावरून अमरावती-नागपूरसाठी शॉर्टकट व कमी वेळात पोहोच होणारा असल्याने या रस्त्यावर भविष्यात वर्दळ जास्त राहणार आहे. त्यामुळे उखडलेला रस्त्याची गुण नियंत्रक विभागकडून पाहणी करावी आणि संबधित कंत्राटदार कंपनीला सदर रस्ता पुन्हा करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.