Tiger Attack: वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात वृद्धाचा मृत्यू; पवनी शहरात दहशतीचे वातावरण, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट

Wild Animal Attack: पवनीत सनशाईन हॉटेलच्या मागे ६५ वर्षीय वृद्धावर वन्य प्राण्याचा हल्ला झाला, ज्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला. घटनेमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
​पवनी : येथील मुस्लिम कब्रस्तान परिसरातील सनशाईन हॉटेलच्या मागे एका ६५ वर्षीय वृद्धाचा वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. नसीम समद खान (वय ६५, रा.भाईतलाव वॉर्ड), असे मृत व्यक्तीचे नाव असून, या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे.

