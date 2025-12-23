Tiger Attack: वन्यप्राण्याच्या हल्ल्यात वृद्धाचा मृत्यू; पवनी शहरात दहशतीचे वातावरण, नागरिकांमध्ये संतापाची लाट

पवनी : येथील मुस्लिम कब्रस्तान परिसरातील सनशाईन हॉटेलच्या मागे एका ६५ वर्षीय वृद्धाचा वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यात दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. नसीम समद खान (वय ६५, रा.भाईतलाव वॉर्ड), असे मृत व्यक्तीचे नाव असून, या घटनेमुळे संपूर्ण शहरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी (ता. २२) सकाळी ८ वाजताच्या सुमारास नसीम खान हे नेहमीप्रमाणे सनशाईन हॉटेलच्या मागील बाजूस असलेल्या दर्गावर अगरबत्ती लावून फातिहा पठण करण्यासाठी गेले होते. मात्र, दुपारचे १२ वाजले तरी ते घरी परतले नाहीत. त्यामुळे काळजीत पडलेल्या त्यांच्या पत्नीने शेजारचे जमशेद खान यांना शोध घेण्यासाठी पाठवले..जमशेद खान त्यांचा शोध घेत असतानाच, परिसरात शेळ्या चारणाऱ्या फैजान फारुख शेख याने जमशेद यांना फोनवरून माहिती दिली की, नसीम खान हे रक्ताच्या थारोळ्यात मृतावस्थेत पडलेले आहेत. घटनास्थळी धाव घेतली असता त्यांच्या उजव्या पायावर जंगली प्राण्याने हल्ला केल्याने ते गंभीर जखमी आढळून आले..त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. घटनेची माहिती मिळताच पवनी वन विभाग आणि पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली व प्राथमिक पंचनामा केल्यानंतर मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी ग्रामीण रुग्णालयात पाठवला. डॉ. हेमराज दिघोरे यांनी शवविच्छेदन केले. त्यानंतर रात्री मुस्लिम कब्रस्तान येथे अंतिम संस्कार करण्यात आले. त्यांच्या कुटुंबात पत्नी,दोन मुले, एक मुलगी असा आप्तपरिवार आहे..अस्वलाचा घरात शिरकावपवनी शहरात गेल्या काही दिवसांपासून वन्य प्राण्यांचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. काही दिवसांपूर्वीच याच परिसरात एका घरात अस्वलाने शिरकाव केल्याची घटना घडली होती. त्या घटनेची भीती ताजी असतानाच आता नसीम खान यांच्या मृत्यूने नागरिकांमध्ये प्रचंड दहशत पसरली आहे..Kolhapur Crime News : हुपरीत मुलानेच आई-वडिलांचा खून करण्याचं खर कारण आलं समोर, पहाटे पाणी भरत असलेल्या निरागस आईच्या गळ्यावर काच मारली अन्.नगरवासीयांच्या प्रमुख मागण्यामृतक नसीम खान यांच्या कुटुंबाला तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, वन विभागाने नरभक्षक किंवा हिंसक प्राण्यांचा बंदोबस्त करावा, शहरात वाढलेला वन्यप्राण्यांचा वावर रोखण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. जर प्रशासनाने आणि वन विभागाने वेळेत पावले उचलली नाहीत, तर अशा घटना वारंवार घडत राहतील,अशी भीती स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.