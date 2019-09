गोंदिया : कॉंग्रेसचे आमदार गोपालदास अग्रवाल यांच्या भाजप प्रवेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपचे पक्षनिष्ठ कार्यकर्ते विनोद अग्रवाल यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून आहे. ते बंडखोरी करीत अपक्ष निवडणूक लढणार की कोणत्या एका पक्षाचा आसरा घेणार, हे उद्या, मंगळवारी त्यांनी बोलाविलेल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत स्पष्ट होणार आहे.

2014च्या निवडणुकीत गोपालदास अग्रवाल यांच्याविरोधात लढलेले भाजपचे उमेदवार विनोद अग्रवाल यांचा अत्यंत कमी मतांनी पराभव झाला होता. त्यानंतर त्यांनी पक्षबांधणीला अधिक महत्त्व दिले. मतदारसंघात गावोगावी सभा घेऊन जनाधार आपल्याकडे किंबहुना पक्षाकडे कायम ठेवला. दरम्यान, या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना निवडून येण्याची पूर्ण खात्री होती. पण, अचानक या घडामोडी झाल्यामुळे त्यांच्या मनसुब्यावर पाणी फेरले गेले. कॉंग्रेसचे नेते नाना पटोले यांनी विनोद अग्रवाल यांना कॉंग्रेसकडून लढण्याची ऑफर दिल्याची माहिती आहे. पण, अपक्ष निवडणूक लढविण्यावर ते ठाम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

गोंदियाच्या राजकारणात झालेल्या या घडामोडींबाबत अद्याप काही निर्णय घेतलेला नाही. उद्या, मंगळवारी कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित केली आहे. कार्यकर्त्यांशी चर्चा करून मी पुढील दिशा ठरविणार आहे.

-विनोद अग्रवाल, माजी जिल्हाध्यक्ष, भाजप.

