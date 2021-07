३० वर्षांपासून गावात स्मशान शांतता, कधी सुरू होणार खाण?

लाखांदूर (जि. भंडारा) : तालुक्यातील दहेगाव (dahegaon of bhandara) या गावाचे नाव भूगोलाच्या पुस्तकातही आहे. येथे खाणीतून कायनाईटचे (kyanite mine) उत्पादन होत असल्याने परिसरात लोकांची रेलचेल होती. मात्र, आता या गावात स्मशान शांतता पसरली आहे. हजारो मजुरांच्या हाताला काम देणारी कायनाईट खाण ३० वर्षांपासून बंद पडली आहे. त्यामुळे परिसरातील अनेक गावातील मजुरांना रोजगारासाठी वणवण भटकावे लागत आहे. आता ही खाण पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी ३० जुलैला कामगारांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. (people demanded to reopen kyanite mine in dahegaon of bhandara)

हेही वाचा: अमरावतीत पावसाची संततधार, सोयाबीन पिकावर संकट

भंडारा जिल्ह्यातील शेवटच्या टोकावर १२०० लोकसंख्येचे दहेगाव येथे सध्या ठिकाणी झुडपी जंगल असलेल्या भागात ३० वर्षांपूर्वी कायनाईट नावाचा मॅगनीज दगड काढण्याची खाण होती. मात्र, १९९० ला दहेगाव येथील खाण कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली. त्यामुळे या परिसरातील युवक व कामगारांचा रोजगार हिरावला गेला. यासंदर्भात गेल्या ३० वर्षांपासून कोणताही लोकप्रतिनिधी वा प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी दखल घेऊन साधी विचारपूसही केली नाही.

ग्रामपंचायतींचे ठराव मंजूर -

आता ही कायनाईटची खाण शासनाने सुरू करण्यासाठी परिसरातील पुढारी व सर्व ग्रामपंचायतींनी शासनाला ठराव पाठविले आहेत. लवकर कायनाईट खाण सुरू होऊन पुन्हा दहेगावात रेलचेल सुरू व्हावी अशी, अपेक्षा गावकरी करीत आहेत. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष बालू चुन्ने यांनी पुढाकार घेऊन काही दिवसांपासून दहेगाव खाण सुरू करण्याबाबत मोहीम राबविली आहे. त्याबाबत ग्रामपंचायतींचा ठराव घेऊन प्रशासकीय यंत्रणेकडे पाठविले आहेत. येत्या 30 जुलैला शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन केले आहे.

दहेगाव येथील खाण १९९२ ला बंद झाली आहे. या खाणीत परिसरातील अनेक गावातील तीन हजार मजुरांना काम मिळत होते. रेल्वेद्वारे अर्जुनी मोरगाव येथून मुंबई व भिलाई येथे खनिज पाठविले जात होते. ही खाण बंद पडल्यामुळे परिसरातील लोकांना कोणताही रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे मागील२०१९-२० पासून दहेगाव येथील खाण सुरू करण्यासाठी २७ ग्रामपंचायतींनी राज्य शासनाला ठराव पाठविले आहेत. ही खाण सुरू करण्यासाठी सतत पाठपुरावा सुरू असून ३० जुलैला बारव्हा येथे जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात येणार आहे. -बालू चुन्ने, तालुकाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, लाखांदूर.