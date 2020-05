धक्कादायक...! तब्बल तीन दिवस कोरोनाबाधितांच्या संपर्कातील व्यक्ती या गावात

धाबा(जि. चंद्रपूर) : चंद्रपूरात एकाचवेळी नऊ कोरोना बाधित रुग्ण आढळून आले. यातील चार रुग्णांच्या संपर्कातील एक व्यक्ती मागील तिन दिवसांपासून गोंडपिंपरी तालूक्यातील धाबा येथील साुूरवाडीत वास्तव्यास होता. दरम्यान आरोग्य ,पोलिस विभागाने त्या व्यक्तीला ताब्यात घेतले असून तपासणीसाठी चंद्रपूरला पाठविण्याची तयारी चालविली आहे. तर सासूरवाडीतील कुटूंबियांचे गृह विलगीकरण करण्यात आले आहे.या प्रकाराने धाब्यात खळबळ उडाली आहे.धाबा ग्रामपंचायतेने तातडीची बैठक बोलवली. सदर व्यक्तीचा तपासणी अहवाल कोरोना बाधित आल्यास त्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात येणाऱ्या दक्षतेवर बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

