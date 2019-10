तडीपारांचे छायाचित्र लावले भर चौकात

अमरावतीः सार्वजनिक सण, उत्सवांसह निवडणूक काळात कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न गंभीर होऊ लागला. सराईत गुन्हेगारांनी पोलिसांना हैराण करून सोडले. त्यामुळे आता अशा लोकांची छायाचित्रांसह माहिती सार्वजनिक ठिकाणी प्रसिद्ध केल्या गेली.

निवडणूक काळात शहर पोलिसांनी गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या शेकडो सराईत गुन्हेगारांना जिल्ह्याबाहेर हद्दपार केले, बरेच जण अजूनही रडारवर आहेत. अशा गुन्हेगारांचे छायाचित्र आतापर्यंत पोलिस ठाण्याच्या नोटीसबोर्डवर किंवा आवारात एखाद्या फलकावर झळकत होते. परंतु हेच सराईत जिल्ह्याबाहेर हद्दपार केल्यानंतर पुन्हा शहरात येऊन गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे करतात, सामान्य नागरिकांत दहशत निर्माण करीत असल्याने सार्वजनिक उत्सव व विधानसभा निवडणूक काळात अनेक ठिकाणी त्यांनी दहशत निर्माण केल्याचे दिसून येते. त्यातच खोलापुरीगेट हद्दीत आमलेवाडीत तिघा तडीपारांनी दारू पिण्यासाठी पैसे देण्यास नकार दिल्यामुळे विजयादशमीच्या दिवशी तीन घरांची जाळपोळ करून ऐवज लुटला होता. या सराईतांना जिल्ह्याच्या हद्दीबाहेर नेऊन सोडल्यावर पुन्हा ते परत येतात. परंतु त्यांच्याबद्दलची माहिती सामान्य नागरिक पोलिसांना देण्यास टाळाटाळ करतात. नागरिकांनी असे सराईत आढळल्यास त्यांची माहिती नियंत्रण कक्ष किंवा संबंधित पोलिस ठाण्याला देण्यासाठी तडीपारांचे छायाचित्र आणि माहितीसोबतच काही फोन नंबरसुद्धा प्रसिद्ध केले आहे. गाडगेनगर पोलिसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, विलासनगर चौक, आझादनगर चौकात फलक लावले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी असे सराईत आढळल्यास त्यांची माहिती पोलिसांना देणाऱ्यांचे नाव गोपनीय ठेवल्या जाईल. त्यामुळे नागरिकांनी पोलिसांना सहकार्य करावे.

मनीष ठाकरे, पोलिस निरीक्षक, गाडगेनगर ठाणे.

