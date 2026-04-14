विदर्भ

Washim News: पिंपळगाव (बु.) मध्ये उघड्या रोहित्रामुळे ग्रामस्थांचा जीव धोक्यात; सुरक्षित फ्युज नसल्याने शॉर्टसर्किट व आगाचा धोका वाढला

Risks to Farmers and Residents: कारंजा तालुक्यातील पिंपळगाव (बु.) येथील उघड्या रोहित्रामुळे ग्रामस्थांचा जीव धोक्यात आलेला आहे. फ्युज नसल्यामुळे केबल मुख्य तारांशी थेट जोडण्यात आल्याने शॉर्टसर्किट आणि आग होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कारंजा: तालुक्यातील कामरगाव विद्युत सहाय्यक अभियंता कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील पिंपळगाव (बु.) येथे विद्युत व्यवस्थेचा गंभीर बोजवारा उडाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शेतकरी विद्युत वाहिनीवर आवश्यक असलेला फ्युज नसल्यामुळे केबल थेट मुख्य वीजवाहिनीस जोडण्यात आल्याने ग्रामस्थांच्या जीवाशी थेट खेळ सुरू असल्याचे चित्र आहे. तसेच येथील रोहित्र उघडे असल्याने अपघाताची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Washim
Farmer
Electricity

