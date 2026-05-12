Wardha News: आश्चर्यम्‌! मुख्य जलवाहिनी पुन्हा फुटली; पिपरीत कृत्रिम पाणीटंचाई ; ग्रामस्थांमध्ये व्यक्त होतोय संताप

वर्धा: पिपरी गावाला पाणीपुरवठा करणारी मुख्य जलवाहिनी तुळजाभवानी माता मंदिर परिसरात पुन्हा एकदा फुटल्याने ग्रामस्थांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. वारंवार जलवाहिनी फुटण्याच्या प्रकारामुळे प्राधिकरणाच्या कारभारावर नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. गत आठवड्यातच संबंधित जलवाहिनीची दुरुस्ती करण्यात आली होती. मात्र काही दिवसांतच पुन्हा फुटल्याने दुरुस्तीच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. .गावातील अनेक भागांमध्ये आठ-आठ दिवस तर काही ठिकाणी पंधरा-पंधरा दिवस नळाला पाणी येत नसल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. अतिरिक्त पाणीसाठ्याची व्यवस्था नसलेल्या कुटुंबांना यामुळे मोठा त्रास सहन करावा लागत असून, दैनंदिन गरजांसाठीही पाण्याची टंचाई भासत आहे..यासंदर्भात ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत पिपरीला निवेदन देत पाणी व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष ठेवण्याची मागणी केली आहे. नागरिकांना नियमित व सुरळीत पाणीपुरवठा करावा, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे..तसेच ग्रामपंचायतच्या पाणीपुरवठा समितीवर तज्ञ व जबाबदार व्यक्तींची नियुक्ती करून पाणीपुरवठा व्यवस्थेचे योग्य नियोजन करावे, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे..भर उन्हाळ्यात पाण्याच्या गंभीर समस्येमुळे नागरिकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, वारंवार पाईपलाईन फुटण्यामागील तांत्रिक कारणांचा शोध घेऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी जोरदार मागणी आता पुढे येत आहे. या पाणी प्रश्नाला घेऊन आपचे जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत दोड, पिपरी(मेघे) ग्राम अध्यक्ष शुभम ढवळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व गटविकास अधिकारी यांची भेट घेणार आहेत.