Gadchiroli News: नक्षलवादी प्रभावातून नव्या विकासपर्वाकडे ;पंतप्रधान मोदी : जनजातीय गौरव दिनानिमित्त गडचिरोलीत राष्ट्रीय सोहळा

गडचिरोली,: ‘‘नक्षलवादी हिंसाचाराच्या प्रभावातून बाहेर पडत देशातील आदिवासीबहुल भाग विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करत आहेत. दुर्गम गावांपर्यंत शिक्षण, आरोग्य, निवास, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार होत असून आदिवासी समाजाच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडत आहे. यंदा दिवाळीच्या दिव्यांसोबत आदिवासींच्या जीवनात आशेची ज्योत पेटली आहे,’’ असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले..भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त रविवारी (ता. १५) जिल्हा क्रीडा संकुलात आयोजित जनजातीय गौरव दिनाच्या राष्ट्रीय सोहळ्यात पंतप्रधानांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांच्या हस्ते देशभरातील सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्चाच्या २४६ विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन व भूमिपूजन करण्यात आले. या सोहळ्याला राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, आदिवासी विकास राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, राज्यसभा सदस्य माया इवनाते, आमदार डाॅ. धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार डॉ. मिलिंद नरोटे, माजी खासदार अशोक नेते, आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या..मोदी म्हणाले, ‘‘नक्षलवादी हिंसाचारामुळे अनेक दशके आदिवासी समाजाच्या विकासात अडथळे निर्माण झाले. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचे प्रयत्न आणि केंद्र व राज्य शासनाच्या विकासाभिमुख धोरणांमुळे परिस्थितीत मोठा बदल होत आहे. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी आदिवासी समाजाची संस्कृती, परंपरा आणि स्वाभिमान जपणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी .गडचिरोली जिल्ह्याची नक्षलग्रस्त व मागास जिल्हा म्हणून असलेली जुनी ओळख बदलत असल्याचे सांगितले. केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात आदिवासी क्रांतिकारकांच्या योगदानाला योग्य स्थान मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलल्याचे सांगितले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोली जिल्ह्याला देशातील प्रमुख ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. प्रास्ताविक आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी केले..तीन राज्यांतील आदिवासी लाभार्थींशी संवाददूरदृश्य प्रणालीद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन राज्यांतील लाभार्थींशी संवाद साधला. महाराष्ट्रातील यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम आदिवासी समाजाचे कृष्णा नागोराव टेकाम यांनी प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियानातून (प्रधानमंत्री जनमन अभियान) पक्के घर अन् शौचालय मिळाल्यामुळे कुटुंबाच्या जीवनात झालेला बदल सांगितला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.