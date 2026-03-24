Washim Farmer: नापिकी, कर्ज आणि निसर्गाच्या अवकृपेचा फटका; पोहरादेवी शेतकऱ्याची मुंबईत संपवले जीवन

मानोरा : सततची नापिकी, निसर्गाची अवकृपा आणि डोक्यावर असलेल्या कर्जाच्या डोंगरामुळे हतबल झालेल्या एका तरुण शेतकऱ्याने मुंबईत विष प्राशन करून आपली जीवनयात्रा संपवली. प्रकाश तुकाराम पुसांडे (वय ४६, रा. पोहरादेवी) असे या दुर्दैवी शेतकऱ्याचे नाव आहे..प्रकाश पुसांडे यांच्याकडे मौजा पिंपळशेंडा शिवारात गट नंबर ४८ मध्ये १.३७ आर शेती आहे. याच अल्पशा जमिनीवर त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह अवलंबून होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून सतत होत असलेल्या नापिकीमुळे शेतीतून मिळणारे उत्पन्न घटले होते..उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून ता. ३० एप्रिल २०२२ रोजी ५७ हजार ४०० रुपयांचे कर्ज घेतले होते. ज्याचे व्याज आजमितीस २६ हजार ८०० रुपयांपर्यंत पोहोचले होते. याशिवाय खासगी हातउसने घेतलेले पैसे फेडणेही त्यांना कठीण झाले होते..शेतीत काहीच हाती लागत नसल्याने आणि कर्जाचा ताण वाढत असल्याने, प्रकाश पुसांडे कामाच्या शोधात मुंबईला गेले होते. मात्र, तेथेही उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सुटला नाही. अखेर, सततच्या आर्थिक विवंचनेतून त्यांनी ता. १९ मार्च रोजी कांदिवली, मुंबई येथे उंदीर मारण्याचे विष घेऊन आत्महत्या केली. त्यांना तातडीने भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय रुग्णालय (शताब्दी) येथे दाखल करण्यात आले. परंतु, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला..कुटुंब उघड्यावरप्रकाश पुसांडे यांच्या पश्चात त्यांची पत्नी विद्या (वय ४२), मुलगी कल्याणी (वय १८) आणि मुलगा क्षितिज (वय १६) असा परिवार आहे. घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने हे कुटुंब आता पूर्णपणे पोरके झाले असून, त्यांच्यासमोर जगण्याचा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे.