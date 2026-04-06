Washim News: स्वच्छता अभियानामुळे पोहरादेवीच्या सौंदर्यात भर; महंत संजय महाराज यांचे प्रतिपादन; रोगराईपासून मिळणार दिलासा

मानोरा: महसूल प्रशासनाने काशी पोहरादेवीत स्वच्छता अभियान राबविल्याने काशीच्या सौंदर्यात भर पडले असल्याचे मत महंत संजय महाराज यांनी व्यक्त केले. त्यांनी साफसफाईच्यामुळे येथे रोगराई पासून गावकरी व भावी भक्तांना मोठा दिलासा मिळाल्याने महसूल प्रशासनाने एक चांगला पाऊल उचलल्याचे सांगत संजय महाराज यांनी महसूल प्रशासनाचा आभार व्यक्त केला. .मागील पंधरा-वीस वर्षांपासून काशीत भाविकांची वर्दळ वाढली असल्याने येथे येणारे भाविक भक्त वेगवेगळे नवस फेडतात. येथे धूप, अगरबत्ती व नारळाच्या खच पडला जातो. तसेच कागद, प्लास्टिक यांचा वापर जास्त होत असल्यामुळे काशीची स्वच्छता राखने संस्थेला जिकिरीचे होत होते..मात्र, यावर्षी महसूल प्रशासनाने काशी पोहरादेवी येथील कचऱ्याची साफसफाई राबवून चांगला उपक्रम राबविला. त्यामुळे यात्रेत संत सेवालाल महाराज, माता जगदंबा मंदिर, तपसी संत डॉ. रामराव महाराज यांच्या समाधी स्थळा समोरील पटांगणात व यात्रा परिसरात झालेली कचऱ्याची स्वच्छता पोहरादेवी व मंदिर परिसर स्वच्छ केल्याने येथील सौंदर्यात भर पडल्याचे मत संजय महाराज यांनी व्यक्त केले..महसूल प्रशासनाचे मानावे तेवढे आभार तुम्हीच असल्याची भावनाही महंत संजय महाराज यांनी व्यक्त केली. या उपक्रमात तहसीलदार पाटील यांनी संपूर्ण टीमसह सकाळी ६ वाजता पासून स्वच्छता अभियानाला सुरुवात केली..स्वच्छता अभियानात जय पोहरादेवी गॅस एजन्सीचे कर्मचारी व संचालक महंत संजय महाराज तसेच भुली स्वच्छता महिला मंडळसह पोहरादेवी ग्रामपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांसह भाविक भक्तानीही सहभाग घेतला.