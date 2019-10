सासरी जाऊन जावयाने घेतले विष, प्रकृती गंभीर

अमरावती :कौटुंबिक वादामुळे माहेरी आलेल्या पत्नीने पतीसोबत येण्यास नकार दिला. त्यामुळे जावयाने आपल्या सासऱ्याच्या घरासमोर उंदीर मारण्याचे औषध पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. अंबागेटच्या आत शनिवारी (ता. 12) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास ही घटना घडली. जावयाला अखेर सासरे व पत्नीने उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आणून दाखल केले. सहा महिन्यांपूर्वी दोघांचा प्रेमविवाह झाला. लग्नानंतर सासरी काही दिवस बरे गेल्यावर घरी कौटुंबिक कारणावरून सासू, सुनेचा वाद सुरू झाला. त्यात सुनेवर काही आरोपही लावल्याची माहिती तिने बयाणात खोलापुरीगेट पोलिसांपुढे दिली. त्यामुळे विवाहिता अंबागेटच्या आत राहणाऱ्या आपल्या माहेरी परत आली. शुक्रवारी (ता. 12) पती पत्नीला सोबत घेऊन जाण्यासाठी सासरी आला. परंतु पत्नीने सोबत येण्यास नकार दिला. सासरी जाण्यापूर्वी जावयाने सोबत उंदीर मारण्याचे औषध आणि पेढा आणला होता. पेढ्यात उंदीर मारण्याचे औषध टाकून तो पेढा जावयाने खाल्ला. प्रकृती बिघडल्याने सासऱ्यासह पत्नीने त्याला उपचारासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल केले. खोलापुरीगेट पोलिसांनी घटनेची माहिती त्याच्या कुटुंबीयांना दिली.

आठवड्यापूर्वीच घडली होती घटना

आठवड्यापूर्वी जिल्ह्यातील एका गावात कौटुंबिक वादानंतर माहेरी आलेल्या पत्नीने त्याचवेळी सोबत येण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे जावयाने सासऱ्याकडे जाऊन विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली होती.

