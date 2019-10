Vidhan Sabha 2019 : "चुलीत गेलं तुमचं राजकारण' 

नागपूर, ता. 6 : विधानसभा निवडणुकीत आचारसंहिता भंग करू नये याबाबतच्या सूचना देणारे पत्र पोलिसांकडून राजकीय कार्यकर्त्यांना पाठविण्यात आले आहे. यामुळे कार्यकर्त्यांची चांगलीच अडचण झाली आहे. राजकारणात असल्याने पोलिसांचे पत्र घरी आल्यावर "चुलीत गेलं तुमच राजकारण' असे बोल कार्यकर्त्यांना कुटुंबीयांकडून ऐकावे लागत आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आचारसंहितेचा भंग होऊ नये यासाठी पोलिसांकडूनही सूचना देण्यात आल्या आहेत. मोवाड येथील काही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना नरखेडचे ठाणेदार मल्लीकार्जून इंगळे यांनी सूचना पत्र पाठवून आचारसंहितेचा भंग करू नये, अन्यथा कारवाई करण्याचे खबरदारी पत्र पाठविल्याची माहिती आहे. इंगळे यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला; मात्र त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. मोवाड चौकीतील पोलिस कर्मचाऱ्यांनी यास दुजोरा दिला. मोवाड येथील राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेसचे दिलीप बानाईत व युवासेनेचे ललित खंडेलवाल या राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना कुटुंबीयांनी राजकारणावरून चांगलेच सुनावले.

सोशल मीडियावर हे पत्र टाकल्यावर कोणताही आक्षेपार्ह मजकूर न टाकण्याचे आवाहन ग्रुप ऍडमिन करू लागले आहेत. नरखेड तालुक्‍यातील कार्यकर्त्यांनाच असे पत्र मिळाल्याचे सध्यातरी समोर आले आहे. इतर तालुक्‍यातील कार्यकर्त्यांशी संपर्क साधल्यावर अद्याप असे पत्र आले नसल्याची माहिती मिळाली. घरी पत्र पाठविण्यापेक्षा ठाणेदारांनी शांतता कमिटीची बैठक घेऊन एकत्रितपणे अशा सूचना द्यायला हव्या होत्या. घरी पत्र पाठविल्यामुळे कुटुंबीय दबावात आले आहे. कार्यकर्ता म्हणून आम्ही केवळ पक्षाचा प्रचार करतो.

- दिलीप बानाईत, राष्ट्रवादी युवक कॉंग्रेस, मोवाड.

