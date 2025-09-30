Amravati News: अमरावतीत पोलिसांच्या धाडसामुळे २४ वर्षीय युवकाचा जीव वाचला! सहाव्या माळ्यावरील उडी थांबवली

अमरावती : शहरातील गाडगेनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या एका अपार्टमेंटच्या सहाव्या माळ्यावरील बाल्कनीत चढून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या एका युवकाला पोलिस कर्मचाऱ्याने वेळीच पकडून त्याचा जीव वाचविल्याची घटना आज घडली. .वेदांत अशोक गतफणे (वय २४, रा. कोळविहीर), असे त्या युवकाचे नाव असल्याची माहिती गाडगेनगरचे पोलिस निरीक्षक अतुल वर यांनी दिली. वेदांत सोमवारी (ता. २९) दुपारी चारच्या सुमारास एका अपार्टमेंटच्या सहाव्या माळ्यावर चढला. संबंधित अपार्टमेंटमध्ये त्याची मैत्रीण राहत होती..वेदांत याने दिलेल्या माहितीनुसार दोन वर्षांपासून त्या दोघांची ओळख आणि प्रेमसंबंध होते. तिला अनेकदा आर्थिक मदतसुद्धा केली. परंतु बेरोजगार असल्यामुळे ती काही दिवसांपासून आपल्यासोबत बोलणे टाळत होती. शिवाय तिने बोलावे, भेटावे यासाठी वेदांतचा प्रयत्न सुरू होता. परंतु ती आपल्याला फसविण्याची भीती दाखवित होती..तिच्या वागण्यामुळे अडचणीत येण्याची भीती वाटत होती, असे त्याचे म्हणणे आहे. त्यामुळेच अपार्टमेंटच्या सहाव्या माळ्यावर वेदांत अचानक चढला. एका बाल्कनीत उभा असलेला राहुल उडी मारण्याच्या तयारीत होता..पोलिसांना घटनेची माहिती देण्यात आली. महिला पोलिस निरीक्षक विजया पंधरे यांनी युवकासोबत खालीच उभे राहून त्याला उतरण्याची विनंती केली. तब्बल दोन तास त्याच्याशी पोलिसांचा संवाद सुरू होता. पोलिस निरीक्षक अतुल वर यांनीही युवकाशी चर्चा केली. अखेर दोन तास पोलिसांनी त्याला चर्चेत गुंतवून ठेवले. तेवढ्यात घटनास्थळी पोहोचलेला बॉम्ब शोधक व नाशक पथकातील कर्मचारी कमलेश शिंदे यांनी सहाव्या माळ्यावरील बाल्कनीत चढून वेदांत गतफणे याला पकडून सुरक्षित ठिकाणी ओढून त्याचा जीव वाचविला..Kolhapur Murder Case : 'कबनूर खुनी हल्ला; दानोळीच्या एकाला अटक', पाठलाग करत पकडले, झटापटीत तीन पोलिस कर्मचारी जखमी.युवतीने सकाळीच दिली तक्रारसंशयित वेदांत गतफणे हा त्रास देत असल्याची तक्रार सदर युवतीने आज गाडगेनगर ठाण्यात सकाळीच नोंदविली होती. त्याआधारे पोलिसांनी वेदांतविरुद्ध अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद घेतली होती. सहाव्या माळ्यावरून आत्महत्या करण्यासाठी पोहोचलेल्या युवकाचा जीव बॉम्बशोधक व नाशक पथकातील कर्मचारी कमलेश शिंदे यांनी वाचविले. त्यामुळे त्या कर्मचाऱ्याला रिवॉर्डबाबत शिफारस केल्या जाईल.-अतुल वर, पोलिस निरीक्षक, गाडगेनगर, अमरावती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.