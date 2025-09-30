विदर्भ

Amravati News: अमरावतीत पोलिसांच्या धाडसामुळे २४ वर्षीय युवकाचा जीव वाचला! सहाव्या माळ्यावरील उडी थांबवली

अमरावती : शहरातील गाडगेनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या एका अपार्टमेंटच्या सहाव्या माळ्यावरील बाल्कनीत चढून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या एका युवकाला पोलिस कर्मचाऱ्याने वेळीच पकडून त्याचा जीव वाचविल्याची घटना आज घडली.

