रात्री पोलिस गस्त घालीत होते, त्याच वेळी आला एक ट्रक अन्‌.... 

वरुड (जि. अमरावती) : रात्रीच्या सुमारास गस्तीवर असताना अवैधरीत्या 208 कट्टे तांदूळ वाहून नेणारा एक ट्रक वरुड पोलिसांनी ताब्यात घेतला. परंतु ट्रकमधील तांदूळ कुणाचा, तो कुठे जात होता, याबाबत अद्याप स्पष्टता झाली नसून पोलिस तपास सुरू आहे. मंगळवारी, 30 जूनची रात्र. ठाणेदार मगन मेहते यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक संघरक्षक भगत, रवींद्र धानोरकर, निरंजन उकंडे व चालक अजय ठाकरे गस्तीवर होते. गस्त सुरू असताना एक ट्रक मोर्शीवरून नागपूरकडे भरधाव जात होता. पोलिसांनी ट्रकला थांबवून अधिक चौकशी केली असता ट्रकमध्ये तांदूळ असल्याचे चालकाने सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी तांदळाची बिल्टी व इतर कागदपत्रांची मागणी केली. मात्र, चालकाकडे तांदळासंदर्भात कुठलेही कागदपत्र आढळून आले नाही. पोलिसांना संशय आल्याने अखेर ट्रक पोलिस स्टेशनमध्ये आणण्यात आला. परंतु ट्रकमधील तांदूळ कोणाचा आणि कुठे चालला होता, याबाबत कुठलीही माहिती मिळू शकली नाही. अवश्य वाचा- `आई प्लीज... तो बलात्कार नव्हे... प्रेम आहे आमचे` अखेर पोलिसांनी तहसीलदार सावंत यांच्याशी संपर्क साधून हा तांदूळ स्वस्त धान्य दुकानातील आहे काय, याबाबत अहवाल मागितला. तहसीलदारांनी निश्‍चित सांगता येणार नाही, असा अहवाल दिला. त्यामुळे आता हा तांदूळ कोणाचा आणि कुठून कुठे चालला होता, याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे. पोलिसांनी हा ट्रक जप्त केला असून या सर्व प्रकरणाची चौकशी सुरू असून यात मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

