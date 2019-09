संगणक अभियंत्याच्या शेतातील डाळिंब दुबईला

वानाडोंगरी (जि.नागपूर): निसर्गावर अवलंबून शेती करणारा शेतकरी हा कधी ओला तर कोरडा दुष्काळ झेलत हवालदिल होतो. तो आत्महत्येचा मार्ग पत्करतो. परंतु हिंगणा तालुक्‍यात संगणक अभियंता असलेल्या एका शेतकऱ्याने नवीन प्रयोग करुन आधुनिक पद्धतीने डाळिंबाची शेती केली. पुढील वर्षी आपल्या शेतातील डाळिंबाची दुबईला निर्यात करण्याचा संकल्प संगणक अभियंता असलेल्या संजय निचत या शेतकऱ्याने केला आहे.

नागपूर शहरातील नामांकित संगणक अभियंता संजय निचत यांनी हिंगणा तालुक्‍यातील जुनेवानी परिसरातील सहा एकर शेती विकत घेतली. सुरुवातीला त्यांनीसुद्धा इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे सोयाबीन व तुरीचे पीक घेतले. परंतु शोधक प्रवृत्ती असलेल्या निचत यांनी इपीसी महिंद्रा कंपनीच्या मार्गदर्शनाखाली डाळिंबाची शेती केली व पहिल्यांदाच वर्षाला दहा टन उत्पादन घेतले. पुढील वर्षात डाळिंबाचे पन्नास टन उत्पादन घेऊन परस्पर आपल्या शेतातील डाळिंब दुबईला निर्यात करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रयोगशील व प्रगतिशील शेतकरी संजय निचत यांनी जिद्द, कष्ट व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन हा केलेला डाळिंबाचा प्रयोग त्यांनी यशस्वीपणे राबवून आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर एक नवीन आशेचा किरण निर्माण केलेला आहे. अमरावती जिल्ह्यातील जन्मगावी शेती आहे. परंतु नोकरी व्यवसायानिमीत्त नागपूरला स्थायिक झालेल्या निचत यांना शेतीशिवाय जगणे अवघड वाटत होते. त्यामुळे त्यांनी नागपूरला राहूनच शेतीसंदर्भातील आवड पूर्ण केली. हिंगणा तालुक्‍यातील कृषी अधिकाऱ्यांचे सहकार्य घेण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. पण फार वाईट अनुभव आल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. याप्रसंगी हिंगण्याचे तहसीलदार संतोष खांडरे यांनी स्वतः उपस्थित राहून सहकार्य केले. सध्या नागपूर येथील बिग बाजार व रिलायन्स समूह हे डाळिंब विक्रीसाठी वापरत आहे.

शासनाच्या योजना चांगल्या असतात, पण काही बेजबाबदार कर्मचाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे त्या योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाहीत. कृषी अधिकारी व कर्मचारी हे जर प्रामाणिकपणे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचले, त्यांच्या समस्यांना प्राधान्य दिले तर निश्‍चितच शेतकरी आत्महत्या कमी होतील.

संजय निचत

संगणकीय अभियंता

नागपूर

Web Title: Pomegranate in the field of computer engineer to Dubai