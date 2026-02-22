विदर्भ

Yavatmal News: अंबाडी शिवारात विहीर ब्लास्टिंगमुळे मजुराचा मृत्यू: पोफाळीतील दुर्घटना

well accident: पोफाळी, उमरखेड तालुक्यातील विहीर खोदकामात ब्लास्टिंगमुळे मजुराचा मृत्यू झाला. कठीण दगडामुळे घडले अपघात, शेतकरी आणि मजुरांसाठी खबरदारी आवश्यक.
सकाळ वृत्तसेवा
पोफाळी : विहीर खोदकामादरम्यान झालेल्या ब्लास्टिंगमधला दगड लागल्याने एका मजुराचा मृत्यू झाला. उमरखेड तालुक्यातील पोफाळी पोलिस ठाणे हद्दीतील अंबाडी शिवारात शुक्रवारी (ता.२०) सकाळच्या सुमारास घटना घडली.

