Yavatmal News: अंबाडी शिवारात विहीर ब्लास्टिंगमुळे मजुराचा मृत्यू: पोफाळीतील दुर्घटना

पोफाळी : विहीर खोदकामादरम्यान झालेल्या ब्लास्टिंगमधला दगड लागल्याने एका मजुराचा मृत्यू झाला. उमरखेड तालुक्यातील पोफाळी पोलिस ठाणे हद्दीतील अंबाडी शिवारात शुक्रवारी (ता.२०) सकाळच्या सुमारास घटना घडली..अंबाडी येथील शेतकरी माधव यादव हनवते यांच्या शेतात धडक सिंचन योजनेअंतर्गत विहीर खोदण्याचे काम सुरू होते. विहिरीत कठीण दगड लागल्याने तो फोडण्यासाठी ब्लास्टिंग करण्यात आला..याचवेळी विहिरीबाहेर उभे असलेले मजूर खंडोबा ऊफ कैलास जळबा अडकीने (वय ५०) रा. ब्राह्मणगाव यांच्या दिशेने दगड वेगाने उडाले. त्यापैकी काही दगड त्यांच्या डोक्याला व चेहऱ्यावर जोरात लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले त्यांना उमरखेड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..प्रकृती चिंताजनक असल्याने पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे हलविण्यात येत असताना वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उमरखेड उपजिल्हा रुग्णालयात आणण्यात आला.