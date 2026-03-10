Success Story: डॉक्टर व्हायचं स्वप्न भंगलं, पण खचला नाही; वर्ध्याच्या प्रज्वलनं UPSCत मिळवलं यश

कारंजा : तालुक्यातील ठाणेगाव येथील प्रज्वल धनराज नासरे याने नुकत्याच जाहीर झालेल्या युपीएससी परीक्षेच्या निकालात भारतातून ६७७ वा रँक घेत कारंजा तालुक्याच्या यशात मानाचा तुरा रोवला आहे. त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..ग्रामीण भागात राहत असलेल्या व घरची सामान्य परिस्थिती असलेल्या प्रज्वलने या परीक्षेकरिता कुठेही कोचिंग लावले नाही. घरी राहून ऑनलाईन कोचिंग करून सतत अभ्यासाने त्याने हे यश मिळविले आहे. त्याचे पहिली ते पाचवी पर्यंतचे शिक्षण कारंजा येथील स्व. राजीव गांधी मेमोरीयल इंग्लिश हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज येथे झाले..पाचवीत असताना त्याने नवोदय विद्यालयाची स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर पुढे सहावी ते बारावी पर्यंतचे त्याचे शिक्षण जवाहर नवोदय विद्यालय सेलू (काटे) येथे झाले. डॉ. होण्याची इच्छा मनाशी बाळगून त्याने नीट परीक्षेची तयारी केली परीक्षा देखील उत्तीर्ण केली. पण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात फ्री सीटवर प्रवेश मिळण्यासाठी आवश्यक गुण त्याला मिळू शकले नाही..Neha Pagare SSC Success Story : १३ वर्षांनी पुन्हा पुस्तकांशी मैत्री; नेहा पगारेंच्या यशाचा प्रेरणादायी प्रवास!.पाचवीत असताना त्याने नवोदय विद्यालयाची स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण केली. त्यानंतर पुढे सहावी ते बारावी पर्यंतचे त्याचे शिक्षण जवाहर नवोदय विद्यालय सेलू (काटे) येथे झाले. डॉ. होण्याची इच्छा मनाशी बाळगून त्याने नीट परीक्षेची तयारी केली परीक्षा देखील उत्तीर्ण केली. पण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात फ्री सीटवर प्रवेश मिळण्यासाठी आवश्यक गुण त्याला मिळू शकले नाही..या अपयशाने खचून न जाता त्याने नव्या ध्येयाने वाटचाल सुरूच ठेवली. भारतीय प्रशासकीय सेवेत अधिकारी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून अविरत प्रयत्न सुरु ठेवले. त्याने मुक्त विद्यापीठातून बी.ए. व एम.ए. पूर्ण केले. शिक्षण सुरू असतानाच स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरु केली. यापूर्वी त्याने दोन वेळा परीक्षा दिली. त्याला यशाचा जवळ जाऊन यशाने हुलकावनी दिली होती. तिसऱ्या प्रयत्नात त्याला यश मिळाले..त्याच्या यशाबद्दल खासदार अमर काळे, आमदार सुमीत वानखेडे, राष्ट्रीय युवा उदय संस्थेच्या अध्यक्ष डॉ. अरुणा चाफले, त्याचे शिक्षक व प्राचार्य जनार्दन धोटे, सचिव पीयूष चाफले, नवोदयचे शिक्षक अनंत झाडे, मोहन सावरकर, अंकित खांडवे, नितीन दर्यापूरकर, बाबाराव सोमकुवर, विनोद चाफले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कारंजा तालुका आदींनी त्याचे अभिनंदन केले. प्रज्वलच्या वडिलांची कोरडवाहू शेती व घरी छोटेसे किराणा दुकान आहे. आई गृहिणी आहे. प्रज्वलने मिळवलेल्या यशाबद्दल गावाकऱ्यांसह तालुक्यातून सर्व क्षेत्रातून त्याच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे..Financial Literacy Education : आता शाळेतच मिळणार पैशांचे धडे! इयत्ता ५ वी ते १० वीच्या अभ्यासक्रमात अर्थसाक्षरतेचा समावेश होणार?.माजी विद्यार्थ्यांचे शाळेच्या वतीने कौतुकस्व. राजीव गांधी मेमोरियल इंग्लिश हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजचा माजी विद्यार्थी प्रज्वल नासरे याने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत देशातून ६७७ रँक मिळवत यश प्राप्त केले. हे माहित होताच संस्था अध्यक्ष डॉ. अरुणा चाफले यांनी त्याचे अभिनंदन केले. सचिव पीयूष राम चाफले, शाळेचे प्राचार्य जनार्दन धोटे, पर्यवेक्षक रोशन बोबडे, शिक्षक विनोद कामडी, गुणवंत थोटे यांनी त्याच्या घरी जाऊन पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.