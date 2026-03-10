विदर्भ

Success Story: डॉक्टर व्हायचं स्वप्न भंगलं, पण खचला नाही; वर्ध्याच्या प्रज्वलनं UPSCत मिळवलं यश

Self-Study and Online Coaching The Key to Success: तालुक्यातील ठाणेगाव येथील प्रज्वल धनराज नासरे याने नुकत्याच जाहीर झालेल्या युपीएससी परीक्षेच्या निकालात भारतातून ६७७ वा रँक घेत कारंजा तालुक्याच्या यशात मानाचा तुरा रोवला आहे.
Success Story

Success Story

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कारंजा : तालुक्यातील ठाणेगाव येथील प्रज्वल धनराज नासरे याने नुकत्याच जाहीर झालेल्या युपीएससी परीक्षेच्या निकालात भारतातून ६७७ वा रँक घेत कारंजा तालुक्याच्या यशात मानाचा तुरा रोवला आहे. त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.

Loading content, please wait...
UPSC
education
student
motivational story
UPSC Result
Success story

Related Stories

No stories found.