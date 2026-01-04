Gadchiroli News : ...तर गर्भवतीचा जीव वाचला असता; पीडिता पुजाऱ्याकडे गेली असल्याचा आरोग्य प्रशासनाने केला दावा

गडचिरोली - एटापल्ली तालुक्यातील आलदंडी टोला येथील गरोदर माता मृत्यू प्रकरणाला नवे वळण मिळाले असून सदर महिला तिच्या गावापासून काही किलोमीटरवर असलेल्या पेठा गावात एका पुजाऱ्याकडे उपचारार्थ गेली होती, असा दावा आरोग्य प्रशासनाने केला आहे..मृत महिलेच्या पायावर सूज आली असल्याने ती रुग्णालयात जाण्याऐवजी पुजाऱ्याकडे गेली होती. व तेथेच तिची तब्येत गंभीर झाली. मात्र नजीकच्या तोडसा गावातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पुरेशा सोयी नसल्याने तिला हेडरी येथील रुग्णालयात नेण्यात आले. तोडसा येथेच तिला उपचार मिळाले असते, तर तिला वाचवता आले असते.रुग्णवाहिका न मिळाल्याने गरोदर मातेला सहा किलोमीटर पायी चालत जावे लागले आणि त्यातून तिचा मृत्यू झाला, असे वृत्त प्रसारित करण्यात आले. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रताप शिंदे यांनी तोडसा परिसरात प्रत्यक्ष भेट देऊन घटनास्थळी पाहणी केली..पीडित महिलेचा नववा महिना सुरू होता. या काळात तिच्या पायावर सूज आल्याने ती तिच्या बहिणीच्या गावातील, पेठा येथील पुजाऱ्याला तब्येत दाखवायला गेली होती. जंगलमार्गाने सहा-सात किमीचे अंतर पायी चालून ती पेठा येथे गेल्याचे कळते. रात्री तिने तेथेच बहिणीकडे मुक्काम केला. रात्री साधारण एक ते दोन वाजताच्या सुमारास तिची तब्येत अचानक खराब झाली. त्यामुळे नातेवाईकांनी गावातील आशा स्वयंसेविकेला बोलाविले..तिने तातडीने रुग्णवाहिकेला पाचारण केले व रुग्णवाहिकेद्वारे तिला हेडरी येथील खासगी संस्थेच्या रुग्णालयात दाखल केले. पेठा गावाजवळच असलेल्या तोडसा येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहे. पण त्या केंद्रात गंभीर स्थितीत उपचार करण्यायोग्य फारशा सुविधा उपलब्ध नाहीत. पीडित महिलेची गंभीर अवस्था लक्षात गेऊन रुग्णवाहिकेतील आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी तिला हेडरी येथील रुग्णालयात नेले. मात्र तेथेच उपचारादरम्यान तिच्या गर्भातील बाळाचा व तिचा मृत्यू झाला..अगोदर रुग्णालयात जाजिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभाग मातृ व बाल आरोग्याच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असून, दुर्गम भागातही रुग्णवाहिका सेवा, आशा स्वयंसेविका व प्राथमिक आरोग्य यंत्रणा सतत कार्यरत आहे. गरोदर माता किंवा कोणत्याही गंभीर आजाराच्या परिस्थितीत पुजारी, वैदू किंवा अंधश्रद्धेवर आधारित उपचारांकडे न जाता थेट शासकीय आरोग्य यंत्रणेकडे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आशा स्वयंसेविका किंवा रुग्णवाहिका सेवेशी संपर्क साधावा. वेळेवर वैद्यकीय उपचार मिळाल्यास अनेक जीव वाचू शकतात, असे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे..मृत गरोदर माता पुजाऱ्याकडे गेली होती. त्यामुळे उपचाराला उशीर झाला. तसेच रुग्णवाहिका वेळेतच पेठा येथे पोहोचली होती. तसेच महिलेच्या गरोदरपणाच्या संपूर्ण कालावधीत आरोग्य विभागामार्फत वेळोवेळी गृहभेटी देण्यात आल्या होत्या. आशा स्वयंसेविका व आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी नियमितपणे तिच्या घरी भेट देऊन आवश्यक तपासण्या, आरोग्य स्थितीचे मूल्यमापन तसेच आवश्यक मार्गदर्शन केले होते.- डॉ. प्रताप शिंदे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी.ग्रामीण व दुर्गम भागातील माता-बाल मृत्यू प्रकरणांबाबत प्रशासन अत्यंत संवेदनशील असून, कोणतीही घटना घडल्यास तिची सखोल चौकशी केली जाते. या प्रकरणात आरोग्य यंत्रणेकडून आवश्यक ती तत्काळ सेवा पुरविण्यात आली असून, प्रशासनाकडून कोणतीही हलगर्जीपणा झाल्याचे निदर्शनास आलेले नाही.- सुहास गाडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. गडचिरोली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.