President Droupadi Murmu: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे शेगाव आगमन; आयुष मेळाव्यासाठी जय्यत तयारी

शेगाव : भारताच्या महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे बुधवार (ता.२५) रोजी राष्ट्रीय आयुष मेळाव्यासाठी सकाळी हेलिकॉप्टरने संतनगरी शेगाव येथे आगमन होणार आहे. सर्वप्रथम त्या शेगावीचा राणा श्री संत गजानन महाराजांच्या मंदिरामध्ये येऊन श्रींचे समाधी दर्शन घेतील..त्यानंतर विसावा परिसरातील आयुष मेळाव्याला उपस्थित राहून संबोधित करतील. गेल्या पंधरा दिवसापासून संतनगरी शेगावमध्ये त्यांच्या आगमनाचेच्या निमित्ताने जय्यत तयारी सुरू असून संपूर्ण प्रशासन कामाला लागले आहे. .राष्ट्रपतींचे शेगाव आगमन हा सुवर्णक्षण असून याआधी सन २००३ मध्ये आनंद सागरचे उद्घाटन करण्यासाठी तत्कालीन उपराष्ट्रपती भैरवसिंह शेखावत येऊन गेले. त्यानंतर प्रथमच राष्ट्रपती शेगावला येत आहेत आता त्यानिमित्त संतनगरीतील काही पायाभूत सुविधांमध्ये दुरुस्ती करण्यात येत आहे. संतनगरीची स्वच्छता, रंगरंगोटी व रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्याचे काम तसेच काही ठिकाणी नवीन रस्ते करण्याचे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे..तीन ते चार हेलिपॅड तयारराष्ट्रपती, राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांचे हेलिकॉप्टर उतरण्यासाठी नव्याने तीन ते चार हेलिपॅड तयार करण्यात आले आहेत. ज्या रस्त्यावरून हे पाहुणे जातील व येतील त्या रस्त्यांची दुरुस्ती करून हे सर्व रस्ते गुळगुळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..