Droupadi Murmu: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नागपुरात; ब्रह्माकुमारीजच्या ‘एकता आणि विश्वास’ अभियानाचे आयोजन

नागपूर : ब्रह्माकुमारीज संस्थेतर्फे राज्यस्तरीय एकता आणि विश्वासातून महाराष्ट्राचे सुवर्णयुग अभियान २५ फेब्रुवारी रोजी आयोजित केले आहे. यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नागपुरात येत आहेत..सायंकाळी ४ वाजता येथील ब्रह्माकुमारीज विश्व शांती सरोवर, जामठा येथे हा कार्यक्रम होत आहे. महाराष्ट्रात सामाजिक एकता, परस्पर विश्वास आणि सकारात्मक मूल्ये अधिक बळकट करण्याच्या उद्देशाने हा कार्यक्रम आयोजित केला आहे..एकता आणि विश्वासद्वारा महाराष्ट्रचा स्वर्णिम युग अभियानाच्या मुळ सिद्धांतवर आधारित मूल्यनिष्ठ समाजनिर्मितीचा रोडमॅप ब्रह्माकुमारिजद्वारा तयार करण्यात आला आहे. त्यात प्रामुख्याने व्यसनमुक्ती, स्वच्छता, धर्म, शिस्त, सांस्कृतिक मुल्य, शैक्षणिक मुल्य, योगा, हरित महाराष्ट्र आणि आनंदी तणाव मुक्त जीवनशैली आदींचा अंतर्भाव आहे..ब्रह्माकुमारीज नागपूरतर्फे आयोजित या अभियानाचा मुख्य उद्देश समाजात परस्पर विश्वास, बंधुता आणि नैतिक मूल्ये दृढ करणे तसेच महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी जनजागृती निर्माण करणे आहे. या कार्यक्रमाद्वारे आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता आणि सकारात्मक विचारसरणीचा प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी पूर्वनोंदणी अनिवार्य आहे. निर्धारित पाससह वेळेपूर्वी उपस्थित राहावे, ओरिजनल आधार कार्ड सोबत ठेवावे तसेच सुरक्षा विषयक नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन आयोजकांकडून करण्यात आले आहे..समाजाच्या विविध क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्ती, प्रशासकीय अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ तसेच नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहे. नोंदणी https://vishwashantisarovar.org/registration या लिंक वर करू शकता. ऐतिहासिक राज्यस्तरीय अभियानात सहभागी होऊन महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन ब्रह्माकुमारी रजनी दीदी, यांनी केले आहे..