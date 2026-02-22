Shegaon Temple: राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यामुळे शेगावातील श्रींचे मंदिर भक्तांसाठी राहणार बंद; सुरक्षेच्या दृष्टीकोणातून खबरदारी!

शेगाव: भारताच्या महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ह्या ता.२५ फेबुवारी रोजी सकाळी श्रीं चे दर्शन तसेच राष्ट्रीय आयुष मेळाव्यासाठी संतनगरी शेगाव येथे येत आहेत. दरम्यान जिल्हाधिकारी, बुलढाणा यांच्या निर्देशानुसार त्यांना सर्वोच्च राजशिष्टाचार प्रदान करण्यात आलेला असल्याने सुरक्षा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीकोणातून काही खबरदारीचे उपाय सूचविण्यात आले आहेत..त्यानुसार ता. २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रशासनाचे वतीने रंगीत तालीम घेण्यात येणार आहे. करीता भक्तांसाठी श्रींचे दर्शन सकाळी १०.३० ते १२.०० वा. चे दरम्यान स्थगित राहील. त्याचप्रमाणे ता. २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मा. महामहिम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे श्री दर्शनास आगमन हाेणार आहे..त्यामुळे श्रींचे दर्शन सकाळी ७.३० ते दु. १२.३० वा. पर्यंत स्थगित राहणार आहे. त्यानंतर श्री दर्शन व्यवस्था ही पुर्ववत सुरु राहील. तरी सर्व भाविक भक्तांनी याची नोंद घेवून श्री संस्थेस व प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री संस्थान कडून करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.