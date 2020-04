शेतकरी घरपोच माल देतोय, तुम्ही  त्याला बांधावर कृषी निविष्ठा द्या

अकोला : जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या विविध संकटांनी घेरलेला असून, आर्थिक टंचाईची झळ सोसत आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्याला मदतीचा हात देत, प्रशासनाने शेतबांधावरच बी-बियाणे, रासायनिक खते, तणनाशके, कीटकनाशके उपलब्ध करुन द्यावीत, अशी मागणी शेतकरी जागर मंचच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी गेल्या महिनाभरापासून सर्वत्र लॉकडाउन करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे बाजार बंद आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफी झाली असली तरी, नवीन कर्ज प्रकरणे अजूनपर्यंत चालू झालेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलेला आहे. असे असताना, शेतीच्या किस्तकाडीकरिता दररोज येणारा खर्च व शेतमजूराची मजूरी त्यांनी आजपर्यंत कशीतरी भागवली आहे. आता खरीप सुरू व्हायला फक्त 40 दिवसाचा अवधी राहीला असून, शेतकरी या हंगामाच्या तयारीला लागला आहे. या कठीन परिस्थितीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार बी-बियाणे, खते, औषधे गावागावात उपलब्ध करुन दिली तर, शेतकऱ्यांच्या वेळेची व पैशाची सुध्दा बचत होईल आणि हवामान खात्याच्या अंदाजानुसार पाऊस आला तर, पेरणी सुद्धा वेळेवर होऊ शकेल. या करीता आपण कृषी विभागामार्फत गावा-गावातील शेतकऱ्यांची बी-बियाणे व रासायनिक खतांची मागणी नोंदवून, त्यानुसार वाटप केले तर, शेतकऱ्यांना ती मोठी मदत होईल, असे मत शेतकरी जागर मंचने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केले आहे. शेतकरी यापुढेही सहकार्याच्याच भूमिकेत असेल

लॉकडाउनमध्ये शेतकऱ्यांनी अन्नधान्य व भाजीपाला मिळेल त्या भावात, शहरात व गावांपर्यंत पोहोचला, त्या सेवेचा कोणताही मोबदला घेतला नाही. या पुढेही कोवीडचे संकट सावरण्याच्यादृष्टीने शेतकऱ्यांची सरकारसोबत सहकार्याचीच भूमिका राहील. त्यामुळे सरकारने सुद्धा शेतकऱ्याच्या अडचणीचा विचार करुन, त्यांना कृषी निविष्ठांचा पुरवठा करुन मदतीचा हात द्यावा, अशी मागणी शेतकरी जागर मंचद्वारे शुक्रवारी (ता.17) करण्यात आली आहे.

Web Title: Provide fertilizers, seeds to the farmers on the farm