Yavatmal Farmer: पुसदमध्ये पावसाअभावी शेतकरी संकटात; पीक नुकसान आणि कर्जाच्या चिंतेत ४० वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू

पुसद (जि. यवतमाळ) : पावसाअभावी डोळ्यांसमोर उभे पीक करपले... कर्जाचा डोंगर कायम राहिला... पुढचा संसार कसा चालवायचा, या विवंचनेने अस्वस्थ झालेल्या पुसद तालुक्यातील काटखेडा येथील शेतकरी अनिल मधुकर जाधव (वय ४०) यांचा मंगळवारी (ता. आठ) सकाळी हृदयविकाराने मृत्यू झाला. .Shaktipeeth Highway: शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! शक्तिपीठ महामार्गासाठी १५ सप्टेंबरपासून संयुक्त मोजणी; झाडे-विहिरींसह घरांची होणार नोंद.सोमवारीच नुकसानग्रस्त शेताची पाहणी करताना ‘माझ्या शेतातील नुकसान पाहण्यासाठी चला’, असा आग्रह त्यांनी शेतकरी नेते मनीष जाधव यांच्याकडे केला होता. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्यांच्या निधनाची वार्ता आल्याने संपूर्ण काटखेडा गाव सुन्न झाले. करपलेल्या पिकाचा अर्थात कोरड्या दुष्काळाचा अनिल जिल्ह्यातील पहिला बळी ठरला. मृत जाधव यांच्याकडे अडीच एकर शेती आहे. यंदा पावसाने दडी मारल्याने सोयाबीन आणि कापूस पिकांचे मोठे नुकसान झाले. .त्यांच्यावर युनियन बँक ऑफ इंडिया आणि ग्रामीण कोकण बँकेचे दोन लाख रुपयांचे कर्ज असल्याची माहिती आहे. पीक हातचे गेले आणि कर्ज फेडण्याची चिंता वाढली. पत्नी, दोन मुले व आईची जबाबदारीही त्यांच्या खांद्यावर होती. या आर्थिक विवंचनेमुळे गेल्या काही दिवसांपासून ते अस्वस्थ असल्याचे कुटुंबीय व ग्रामस्थांनी सांगितले. .उजाड रान पाहून व्यथित सोमवारी शेतकरी नेते मनीष जाधव यांनी काटखेडा परिसरातील नुकसानग्रस्त शेतांची पाहणी केली. यावेळी अनिल जाधव त्यांच्यासोबत होते. करपलेल्या पिकांकडे पाहत शेतकऱ्यांच्या व्यथा समोर येत होत्या. याचवेळी जाधव यांनी जिल्हाधिकारी विकास मीना आणि पुसद तहसीलदार रेखा वाणी यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून प्रत्यक्ष नुकसान लक्षात घेऊन तातडीने कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...ह्रदयविकाराने मृत्यू; पावसाअभावी शेती गेली, कर्जाचा डोंगर राहिलानेत्यांनी आता बांधावर यावे दहीहंडीचे उत्सव आणि निवडणुकीच्या राजकारणापेक्षा शेतकऱ्यांचे उजाडलेले रान महत्त्वाचे आहे. नेत्यांनी वातानुकूलित कार्यालयातून बाहेर पडून शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावे, त्यांच्या डोळ्यांतील अश्रू पुसावे आणि ‘सरकार तुमच्या पाठीशी आहे’ हा मानसिक आधार द्यावा, अशी मागणी मनीष जाधव यांनी केली. पावसाअभावी नुकसान वाढत असून, आगामी काळात चारा आणि पाणीटंचाईचे संकटही गडद होण्याची शक्यता आहे. शासनाने कागदी पंचनामे आणि घोषणांपलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष नुकसानीची दखल घ्यावी. कोरडा दुष्काळ जाहीर करून हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत, पीकविम्याची भरपाई आणि कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.