Pusad Municipal Corporation: पुसद नगरपालिकेची पाणीपट्टी थकबाकी ३.८८ कोटींवर; नागरिकांना बिल भरण्याचे आवाहन

पुसद: दररोज आणि वेळेवर नागरिकांना पाणीपुरवठा करणारी पुसद नगरपालिकेची नळयोजना ओळखली जाते.मात्र, नागरिकांनी पाणीपट्टी वेळेत न भरल्याने सुमारे ३ कोटी ८८ लाख रुपयांची थकबाकी पुसद नगरपालिकेला डोकेदुखी ठरली आहे..नगरपालिकेच्या वतीने शहरातील नागरिकांना दररोज दोनवेळा पाणीपुरवठा करण्यात येतो. या माध्यमातून दररोज सुमारे एक कोटी २० लाख लिटर पाणी शहराला पुरवून नागरिकांची तहान भागवली जाते. स्वच्छ व शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी नगरपालिकेला दरमहा मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागत असून वीजबिल, ब्लिचिंग पावडर, तुरटी व सिंचन विभागाला द्यावयाची पाणीपट्टी, असे विविध खर्च या प्रक्रियेत होत असतात. .मात्र, अनेक ग्राहकांकडून पाणीकराची थकबाकी वाढत असल्याने नगरपालिकेला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शहरात सुमारे १० हजार घरगुती नळ ग्राहक असून व्यावसायिक नळ ग्राहकांची संख्या दोन हजारांपेक्षा अधिक आहे. संबंधित ग्राहकांनी पाणीकराचे बिल वेळेवर न भरल्यामुळे फेब्रुवारी २०२६ अखेर तब्बल ३ कोटी ८८ लाख १६ हजार ४२४ रुपये इतकी पाणीकर थकबाकी निर्माण झाली आहे. .यामध्ये मागील थकबाकी २ कोटी ५१ लाख ४८ हजार ५५९ रुपये, तर चालू मागणी ३ कोटी १८ लाख २५ हजार ७७६ रुपये असून एकूण मागणी ५ कोटी ६९ लाख ७३ हजार ८२७ रुपये इतकी आहे. मागील थकबाकीतून यावर्षी ७० लाख २३ हजार ९५० रुपये वसूल झाले आहेत, तर चालू मागणीतून १ कोटी १० लाख ५४ हजार २२३ रुपये वसुली झाली आहे. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत एकूण १ कोटी ८० लाख ७७ हजार ४०३ रुपये इतकी वसुली झाली असून ही टक्केवारी ३१.७२ टक्के इतकी आहे. अतिशय कमी अशी ही टक्केवारी आहेत. अर्ध्याहून अधिक नळग्राहक नियमित पाण्याचे बिल भरत नसल्याचे यातून दिसून येते. जर पाणीपट्टी वेळीच वसूल झाली नाही, तर पालिकेला अडचणींचा सामना करावा लागतो. अर्थात, याचा फटका नागरिकांनाच भविष्यात बसू शकतो, त्यामुळे वेळीच पाणी बिल भरून सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. पाणीकराची नियमित वसुली आवश्यक शहराला अखंडीत व स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणीकराची नियमित वसुली आवश्यक असल्याने नागरिकांनी पाणीकराचे बिल वेळेत भरून नगरपालिका प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्याधिकारी रवींद्र राऊत यांनी केले आहे.