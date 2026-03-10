विदर्भ

Pusad Municipal Corporation: पुसद नगरपालिकेची पाणीपट्टी थकबाकी ३.८८ कोटींवर; नागरिकांना बिल भरण्याचे आवाहन

Yavatmal News: पुसद शहरात पाणीपट्टीची तब्बल ३ कोटी ८८ लाख रुपयांची थकबाकी वाढली असून नगरपालिका प्रशासन चिंतेत आहे. नियमित पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्यासाठी नागरिकांनी पाणीकर वेळेवर भरावा.
Pusad Municipal Corporation

Pusad Municipal Corporation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुसद: दररोज आणि वेळेवर नागरिकांना पाणीपुरवठा करणारी पुसद नगरपालिकेची नळयोजना ओळखली जाते.मात्र, नागरिकांनी पाणीपट्टी वेळेत न भरल्याने सुमारे ३ कोटी ८८ लाख रुपयांची थकबाकी पुसद नगरपालिकेला डोकेदुखी ठरली आहे.

Loading content, please wait...
Yavatmal
Pusad
vidarbha
Water Bill
Municipal Commissioner
Yavatmal District

Related Stories

No stories found.