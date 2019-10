राहुल वानखेडे म्हणाले, बाबासाहेबांच्या क्रांतिलढ्यातून प्रेरणा घ्या 

नागपूर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आपण पाईक आहोत. बाबासाहेबांनी हक्कासाठी प्रथम संघर्ष केला. नंतर संघटना बांधली. यामुळे त्या संघटना बलशाली बनल्या. बाबासाहेबांचे क्रांतिलढे प्रेरणा मानून कायद्याच्या चौकटीतून संघटितपणे वाटचाल करा, असे आवाहन सत्कारमूर्ती, आंबेडकरी कवी व विचारवंत राहुल वानखेडे यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या वर्धापन दिनानिमित्त रविवारी "मागासवर्गीयांचे हक्क आणि उपाययोजना' विषयावर परिसंवाद पार पडला. यावेळी उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा सत्कार करण्यात आला. सत्काराला उत्तर देताना वानखेडे बोलत होते. अध्यक्षस्थानी संघटनेचे अध्यक्ष अरुण गाडे होते. निवृत्त न्यायाधीश भारत चंद्रिकापुरे, सनदी लेखापाल अश्‍विन कापसे, भय्यासाहेब शेलारे, माया गुरभेले विचारपीठावर उपस्थित होत्या.

"सेव्ह मेरिट सेव्ह नेशन' या घोषणेतून आरक्षणासंदर्भात समाजात भ्रम निर्माण करण्यात येत असल्याचे न्यायाधीश भारत चंद्रिकापुरे म्हणाले. अश्‍विन कापसे यांनी मागासवर्गीय समाजाने आर्थिक विकास साध्य करून आंबेडकरी चळवळ बळकट करावी असे सांगितले. भय्यासाहेब शेलारे यांनी आरक्षणाचा हक्क हा मागासवर्गीयांचा मूलभूत हक्क असल्याचे सांगितले.

