Gas Cylinder Seized : साठेबाजाकडून १९ गॅस सिलिंडर जप्त; ‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर पथकाची धडक कारवाई

वर्धा - समुद्रपूर तालुक्याच्या गिरड परिसरात गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार होत असल्याचे वृत्त 'सकाळ'मध्ये बुधवार (ता. १८) 'गिरडमध्ये गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार' या मथळ्याखाली प्रकाशित केले. याची दखल घेत तालुकास्तरावरील पथकाने गिरड पोलिसांच्या सहकार्याने लगतच्या पेठ येथील विष्णू धरत याच्या घरावर छापा घातला. त्याच्याकडून तब्बल १९ गॅस सिलिंडर जप्त केले. .जप्त करण्यात आलेले हे गॅस सिलिंडर रिकामे असले तरी विष्णू धरत याच्याकडे क्षमतेपेक्षा जास्त गॅस सिलिंडर आढळल्याने त्याच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. सध्या गॅस सिलिंडरचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण झाला आहे.शिवाय केंद्र सरकारने गॅस सिलिंडर तुटवड्याचा भडका उडू नये म्हणून खबरदारीचा उपाय म्हणून व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा बंद करून एस्मा कायदा लागू केला आहे. एस्मा कायदा लागू होताच जिल्ह्यात एकूण ९ पथक गठित करण्यात आले. या पथकांमधील अधिका-यांकडून नियमांना बगल देणा-यांवर कारवाई केली जात आहे..अशातच समुद्रपूर तालुक्याच्या गिरड परिसरात घरगुती गॅस सिलिंडरचा काळाबाजार होत असल्याने आणि त्याचा अधिकचा भुर्दंड नागरिकांना सहन करावा लागत असल्याने संबंधित विषयी प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 'सकाळ'ने १८ मार्चला वृत्त प्रकाशित केले.त्यानंतर तालुकास्तरीय पथकाने गोपनीय माहितीच्या आधारे आणि गिरड पोलिसांचे सहकार्य घेत समुद्रपूर तालुक्याच्या पेठ येथील विष्णू धरत यास ताब्यात घेत त्यांच्याकडून भारत गॅस एजन्सीचे १८ तर इंडियन गॅस एजन्सीचे एक रिकामे गॅस सिलिंडर जप्त केले. विष्णू धरत याच्याकडे ७ गॅस सिलिंडर क्षमतेची एजन्सी आहे..पण क्षमतेपेक्षा जास्त गॅस सिलिंडर त्याच्याकडे आढळल्याने त्याच्याकडून १९ रिकामे गॅस सिलिंडर जप्त करण्यात आले. ही कारवाई कमलेश कुमरे, एपीआय गायकवाड, शुभांगी गायकवाड, डी. एस. कापकर, पी. के. नंदनवार यांनी केली.