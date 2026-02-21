Chandrapur News: रेल्वे टीसी बनावट नोकरी प्रकरण: १५ युवकांची १ कोटी ३१ लाखांची फसवणूक

चंद्रपूर : रेल्वेत टीसी (तिकीट तपासनीस) पदावर नोकरी लावून देण्याचे आमिष दाखवून १५ ते १६ बेरोजगार युवकांची तब्बल १ कोटी ३१ लाख ६० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी मुजिबुर लतीफ कुरेशी (५०, चंद्रपूर), रवींद्र संबाजी वाघमारे (४५) आणि सुरेंद्र रामकृष्ण तेलंग (५०, नागपूर) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आरोपींनी युवकांना रेल्वेत टीसीची नोकरी लावून देतो असे सांगून प्रत्येकी १० ते १२ लाख रुपये घेतले. त्यानंतर सर्वांना कोलकाता येथे नोकरी लागल्याचे सांगण्यात आले. युवकांना प्रथम चंद्रपूर येथे बोलावून नागपूरमार्गे विमानाने कोलकाता येथे नेण्यात आले. कोलकात्यात एका मोठ्या हॉटेलमध्ये त्यांची राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली..पाच-सहा दिवस त्यांना विविध ठिकाणी फिरवण्यात आले. टीसीचे प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली बनावट प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, पोलीस पडताळणी पत्र आणि बनावट नियुक्तीपत्र देण्यात आले. सुमारे एक ते दीड वर्षानंतर ही फसवणूक असल्याचे युवकांच्या लक्षात आले. त्यांनी पैसे परत मागितल्यावर आरोपींनी टाळाटाळ केली. कुरेशी याने पैसे नसलेल्या बँकेचे धनादेश दिले; मात्र ते बँकेत जमा केल्यावर परत आले..दरम्यान, कुरेशी याच्यावर यापूर्वीही अशाच प्रकारच्या फसवणुकीचा गुन्हा असून तो नांदेड कारागृहात शिक्षा भोगून आल्याची माहिती समोर आली आहे. अखेर पीडित युवकांनी तक्रार दिल्यानंतर पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे.या प्रकरणात दिल्ली, कोलकाता आणि नागपूर येथील काही व्यक्तींचा सहभाग असल्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे..नितीन गडकरींच्या पीएशी ओळख असल्याचे सांगत फसवणूक; नोकरी लावून देण्याच्या बहाण्याने उकळले लाखो रुपये... .या बेरोजगारांची फसवणूकचंद्रपूर येथील रहिवासी कौस्तुभ आदे या बेरोजगार युवकाने पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीनुसार, पवन वाघमारे, इक्राम शेख, हरीश अकुला (रा. अहेरी), गोपाल मुंडले (रा. भंडारा, पवनी), विपीन गणवीर, दिनेश अंड्रस्कर, अशोक सातपुते, रविंद्र वांढरे, शेख सय्यद (रा. यवतमाळ), नागराज अंबाला (रा. घुग्घुस), अनुष शेंडे (रा. खमरटोला, ता. देसाईगंज), हरीहर मेश्राम (रा. भंडारा), गंगाधर पेंड्याला (रा. मंचेरियल), इम्रान पठाण (रा. बल्लारशा) आदी १५ ते १६ युवकांना रेल्वे विभागात टीसीची नोकरी लावून देण्याचे आमिष मुजिबुर लतीफ कुरेशी याने दाखविले. या सर्व युवकांकडून नोकरीच्या नावाखाली प्रत्येकी दहा ते बारा लाख रुपये वसूल करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.