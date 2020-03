जिल्ह्यात गारपिटीसह पावसाची हजेरी

अकोला : गारपीट, वारा, विजेच्या कडकडाटासह अवकाळी पावसाने रविवारी (ता.1) जिल्ह्याभरात लावलेल्या हजेरीने गहू उत्पादकांमध्ये चांगलीच धडकी भरली आहे. हवामान विभागाने सुद्धा पुढील काही तासात वादळी पावसासह जोरदार गारपीटीची शक्यता वर्तविली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात गव्हासह हरभरा, फळे व भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून दुष्काळ, पावसाचा लहरीपणा, पिकांवर कीडी, रोगांचा प्रादूर्भाव व अवकाळी पावसाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मेटाकुटीस आणले आहे. 2017-18 मध्ये कापसावर गुलाबी बोंडअळी व इतर पिकांवर कीडींच्या जोरदार हल्ल्याने दोन्ही हंगाम नुकसानात गेले. 2018-19 मध्ये दुष्काळ स्थितीने पीक उत्पादन निम्म्या फरकाने घटले. 2019 मध्येही मॉन्सूनची उशिरा सुरुवात आणि शेवटी अतिवृष्टीसह अवकाळी पावसाने घातलेल्या थैमानात अख्खा खरीप उद्‍ध्वस्त झाला. सततच्या पावसाने सोयाबीन, मूग, उडीद, ज्वारी ही पिके शेतकऱ्यांच्या हातून गेली. कापसाचेही मोठे नुकसान झाले. परंतु, उशिरापर्यंतच्या पावसाने जमिनीला ओल मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात रब्बी हरभरा, गव्हाची पेरणी केली. सध्या बहुतांश भागात शेतकऱ्यांनी हरभरा, तूर काढून गंजी लावली आहे आणि गहू सुद्धा सोंगणीवर आला आहे. मात्र रविवारी जिल्ह्यात अचानक पावसाने हजेरी लावल्याने पातूर, बाळापूर, अकोला तालुक्यात गंजीवरील पीक भीजले तर, गारपीटीने काही भागात गहू, फळपिके व भाजीपाला पिकांचे मोठे नुकसान केले आहे. हवामान विभागाने पुढील काही तासात तसेच आठवडाभर वादळी पाऊस व जोरदार गारपीटीचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे खरिपासह रब्बीतही शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानाचा सामना करावा लागू शकतो. पाऊस व गारपीटीची शक्यता कायम

तीन दिवसांपासून हवामानात बदल घडून आला असून, पश्चिम विदर्भात अमरावती, अकोला, वाशीम, यवतमाळ तसेच नांदेड, लातूर, परभणी, उस्मानाबाद, सोलापूर आणि लगतच्या परिसरात वादळी पावसासह गारपीटीची शक्यता आहे. पुढील काही दिवस पाऊस व गारपीटीची शक्यता कायम राहू शकते.

- संजय अप्तूरकर, कृषी हवामान तज्ज्ञ, नागपूर आंबा संकटात

यंदा उशिरा पण आंबा मोहरला. परंतु, त्यावरही वादळी पाऊस व गारपीटीचे संकट घिरट्या घालत असून, रविवारी पावसाची हजेरी व काही ठिकाणी गापरीटीने आंब्याचा मोहोर गळला आहे. हवामान विभागाने पुढेही वादळी पावसासह गारपीटीचे संकेत दिल्याने, यावर्षी जिल्ह्यात आंबा उत्पादन संकटात सापडू शकते.

