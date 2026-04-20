Buldhana News: रायपूर परिसरात अवैध व्यवसाय जोमात; पोलिस प्रशासनाचे दुर्लक्ष ;तत्काळ कारवाई करण्याची नागरिकांकडून मागणी

धाड: नजिकच्या रायपुर पोलिस स्टेशन अंर्तगत येत असलेल्या परिसरात सैलानी येथे अवैध व्यवसाय खुलेआम सुरु आहे. यामध्ये वरली मटका, तास पत्तेसह नशेची औषधींची विक्री सुरू आहे. पोलिस प्रशासनाच्या आशीर्वादाने हे सर्व अवैध व्यवसाय सुरू असून याबाबत तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे..आजरोजी देशभरातून हजारो भाविक दर्शनासाठी सैलानी येथे दररोज दाखल होत असतात. यामध्ये महिला भाविकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते. मात्र ईतर राज्यातील सराईत गुन्हेगार सुद्धा या ठिकाणी आश्रय घेतात. मात्र गत काही दिवसात परिसरात गुन्हेगारी घटनामध्ये वाढ झाली आहे. कोणतीही अनुचित घटना घडु नये व कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी पोलिसांना नेहमीच सर्तक राहावे लागते..हप्तेखोरीच्या चक्कमध्ये मात्र येथे कायदा व सुव्यवस्था पायदळी तुडवत येथे अवैध व्यवसाय करणाऱ्याना स्थानिक पोलिस प्रशासनाने मोकळीक दिली असल्याचे चित्र सध्या परिसरात आहे. खुलेआम वरली मटका, तासपत्ते, अवैध देशी दारु वाहतुक व विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे..नशेची औषधी गांजा, गावठी दारुमुळे गुन्हेगार प्रवृत्तीचे तरुणांनी उच्छाद मांडला आहे . भाविक भक्तांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. स्थानिक पोलिस आपले कर्तव्य विसरून अवैध व्यवसाय करणाऱ्यांना पाठीशी घालत असून तातडीने याबाबत कार्यवाही करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.."वरिष्ठांकडून कारवाईचे आदेश प्राप्त होताच, सैलानी आणि परिसरात येथे कोठे कोठे अवैध व्यवसाय सुरू आहे. याचा पोलिस प्रशासनाच्या वतीने शोध घेण्यात येईल."- निलेश सोळंके, ठाणेदार रायपुर.