Chandrapur: धोपटाळा वासाहतमध्ये महिलेची हत्या; अज्ञात आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल

राजुरा: पोलीस स्टेशन पासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या वेकोलीच्या धोपटाळा टाऊनशिप मधील वसाहतमध्ये वडिलांकडे उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यामध्ये आलेल्या महिलेचा अज्ञान व्यक्तीने धारदार शस्त्राने गळा चिरून हत्या केल्याची घटना (दि. २९) आज सकाळी उघडकीस आली..या घटनेमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून पोलिसांनी अज्ञात आरोपीविरोधात खुनाचा गुन्हा नोंद करून तपास सुरू केला आहे..Bhayandar: मुंबईत मराठी माणसाला घर देण्यास नकार, महिलेचा आरोप; प्रताप सरनाईकांचा संताप .मृत महिला शितल रणधीर कुंभारे वय 36 वर्षे, रा. महाकाली कॉलरी चंद्रपूर या उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी आपल्या मुलीसह माहेरी धोपटाळा येथील क्वॉर्टर क्रमांक 52/2 मध्ये राहण्यासाठी आल्या होत्या. दिनांक 29 में 2026 रोजी रात्री शितल कुंभारे व त्यांची मुलगी घरात झोपलेली असताना रात्री 12.30 वाजेपासून ते सकाळी 10.00 वाजेच्या दरम्यान अज्ञात इसमाने घरात अनधिकृत प्रवेश करून कोणत्यातरी धारदार शस्त्राने शितल कुंभारे यांचा गळा चिरून खून केल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणी मृत महिलेचे पती रणधिर राजू कुंभारे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलीस स्टेशन राजुरा येथे भारतीय न्याय संहिता कलम 103 (1) व 332 (अ) अन्वये अज्ञात आरोपीविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक गुन्हे शाखा तसेच पोलीस स्टेशन राजुरा येथील पथक घटनास्थळी दाखल झाले. आरोपीचा शोध घेण्यासाठी विविध पथके रवाना करण्यात आली असून परिसरातील संशयित हालचाली व अन्य तांत्रिक बाबींची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच पोलीस निरीक्षक आसीफराजा शेख यांच्या नेतृत्वात या गुन्ह्याचा पुढील तपास सुरू असून आरोपीला लवकरच अटक करण्यात येईल, असा विश्वास पोलिसांकडून व्यक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.